accident grav între sibiu și poplaca. taximetrist rănit și dus la spital / foto

În dimineaţa zilei de 4 octombrie, în jurul orei 06:30, un accident rutier s-a produs pe drumul județean 106 R, în zona localității Poplaca. Potrivit informațiilor transmise de Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Centrul operațional al inspectoratului a fost sesizat prin apel la 112 cu privire la producerea evenimentului.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că șoferul unui autoturism, un sibian în vârstă de 36 de ani, care circula pe direcția Sibiu – Poplaca, a pierdut controlul direcției de deplasare într-o curbă, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un ansamblu TIR parcat în afara părții carosabile.
În urma impactului, conducătorul autoturismului a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
„Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și luarea măsurilor legale în consecință”, a declarat Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.
Traficul în zonă a fost blocat pe ambele sensuri pentru aproximativ o oră, până la finalizarea cercetărilor și eliberarea carosabilului.
