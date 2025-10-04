Un accident rutier s-a produs sâmbătă, în jurul orei 11:30, pe autostrada A1, la ieșirea spre Cisnădie, în județul Sibiu.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, la fața locului au intervenit de urgență două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, precum și o autospecială de stingere.
În urma coliziunii dintre două autovehicule, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost rănit. Acesta a suferit un traumatism la picior, a primit îngrijiri medicale la locul accidentului și a fost transportat conștient la UPU Sibiu.
Conform IPJ Sibiu, traficul este blocat parțial pe sensul București – Sibiu, la ieșirea spre Cisnădie.
Se circulă doar pe banda de urgență, iar echipajele Poliției Rutiere se află la fața locului pentru cercetări.
Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție, întrucât în zonă se formează coloane de autovehicule.
