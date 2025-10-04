cățelușii care au furat startul meciului fc inter sibiu - minerul lupeni: toată lumea i-a aplaudat / foto

La invitația FC Inter Sibiu, câțiva dintre cățelușii aflați în grija Animal Life Sibiu au fost prezenți pe teren la începutul meciului de sâmbătă seara, căutând să atragă atenția asupra lor și asupra șanselor lor de a fi adoptați.

„Acest parteneriat are menirea să aducă în «lumina reflectoarelor» micuții care încă își caută o familie și sperăm să devină o tradiție. Mulțumim mult pentru invitație, pentru grija pe care ați avut-o față de cățelușii noștri și felicitări pentru victorie!”, au transmis reprezentanții Animal Life Sibiu.

Partida disputată pe Municipal a fost o confruntare tensionată între FC Inter Sibiu și Minerul Lupeni, în care gazdele au reușit o întoarcere remarcabilă. Lupeni a deschis scorul încă din minutul 13, printr-un autogol al lui Țipac, surprinzând apărarea sibiană.

Victoria cu 2-1 aduce echipa sibiană pe poziția a 4-a, cu 11 puncte acumulate în 7 etape — o poziție de playoff la finele sezonului regulat. În declarații, antrenorul Călin Moldovan a subliniat că, deși lotul este relativ nou, evoluția de la meci la meci conferă încredere: „noi știm că suntem o echipă tânără, cu mulți jucători la început de carieră, dar vedem progres, stabilitate și ne dorim să terminăm în primele patru poziții și să prindem play-off-ul.”

Momentul cu cățelușii la deschiderea meciului a fost primit cu mult entuziasm de spectatori și de jucători, iar mulți dintre cei prezenți s-au apropiat ulterior să îi salute și să întrebe despre adopții. Prin acest eveniment, Animal Life Sibiu și FC Inter Sibiu dau dovadă de implicare socială, sensibilitate și dorința de a transforma un meci de fotbal într-o ocazie de promovare pentru animale neînsoțite.