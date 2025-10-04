Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a anunțat închiderea circulației rutieră pe DJ 106 A, pe sectorul care face legătura cu stațiunea Păltiniș, vineri seara, în jurul orei 23.00.

Decizia a fost luată după ce ninsoarea abundentă a acoperit carosabilul cu un strat gros de zăpadă și polei, iar mai mulți copaci au căzut pe drum, îngreunând și mai mult traficul.

Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru siguranța participanților la trafic și fac apel la șoferi să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.