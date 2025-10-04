dificultăți de apărare în baschet în timpul meciului, jucători în acțiune, sport de echipă, arena sportivă, atmosfera de competiție, jucători în uniformă, ilustrând sportul de performanță, dinamism în sport, liga națională de baschet, ora de sibiu.

După un meci electrizant, CSU Sibiu a pierdut sâmbătă în Sala Transilvania, 74-76 cu Rapid București, în etapa a doua a Ligii Naționale de baschet. 

Venită după o înfrângere clară la Pitești, echipa lui Geert Hammink a căutat sâmbătă primul succes din acest sezon, în fața a 1300 de spectatori.

Favorită în acest meci, Rapid a câștigat clar primul sfert din Sala Transilvania și a luat un avantaj important: 13-23. CSU a echilibrat jocul în al doilea sfert, iar la pauza mare feroviarii conduceau cu 40-30.

Rapid a gestionat bine al treilea sfert, în care s-a impus cu 24-19 și părea că a rezolva soarta meciului, având 15 puncte avans, cu 10 minute înaintea finalului.

CSU a început însă cu multă energie ultimul sfert, cu un run de 8-0 și a reintrat astfel în meci. La 60-66 în minutul 33, publicul din Sala Transilvania s-a reaprins și a sperat într-o revenire miraculoasă.

A fost 67-68 cu 3 minute și jumătate înainte de final, apoi 72-73, cu 80 de secunde înainte de ultimul fluier.

Cu 10 secunde înainte de final, Randolph Jr. a adus egalarea, 74-74.  Rapid a reușit însă coșul victoriei cu 2 secunde înainte de sirenă și s-a impus cu 76-74.

Echipa sibiană are două înfrângeri în primele etape ale Ligii Naționale de baschet.

 

 

 

 

 

