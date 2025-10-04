După un meci electrizant, CSU Sibiu a pierdut sâmbătă în Sala Transilvania, 74-76 cu Rapid București, în etapa a doua a Ligii Naționale de baschet.

Venită după o înfrângere clară la Pitești, echipa lui Geert Hammink a căutat sâmbătă primul succes din acest sezon, în fața a 1300 de spectatori.

Favorită în acest meci, Rapid a câștigat clar primul sfert din Sala Transilvania și a luat un avantaj important: 13-23. CSU a echilibrat jocul în al doilea sfert, iar la pauza mare feroviarii conduceau cu 40-30.

Rapid a gestionat bine al treilea sfert, în care s-a impus cu 24-19 și părea că a rezolva soarta meciului, având 15 puncte avans, cu 10 minute înaintea finalului.

CSU a început însă cu multă energie ultimul sfert, cu un run de 8-0 și a reintrat astfel în meci. La 60-66 în minutul 33, publicul din Sala Transilvania s-a reaprins și a sperat într-o revenire miraculoasă.

A fost 67-68 cu 3 minute și jumătate înainte de final, apoi 72-73, cu 80 de secunde înainte de ultimul fluier.

Cu 10 secunde înainte de final, Randolph Jr. a adus egalarea, 74-74. Rapid a reușit însă coșul victoriei cu 2 secunde înainte de sirenă și s-a impus cu 76-74.

Echipa sibiană are două înfrângeri în primele etape ale Ligii Naționale de baschet.