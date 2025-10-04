imagini spectaculoase de la păltiniș cu prima ninsoare a sezonului: vești noi de la meteorologi / foto

Primele ninsori consistente au căzut la Păltiniș, unde stratul de zăpadă s-a depus deja pe drumuri, mașini și acoperișuri. Imaginile surprinse sâmbătă dimineață arată o stațiune complet transformată – copacii, cabanele și pârtiile fiind acoperite de un strat alb de câțiva centimetri. Pe de altă parte drumarii au intervenit noaptea trecută pe drumul dintre Rășinari și Păltiniș, acolo unde mai mulți copaci au fost puși la pământ (DETALII AICI).

Este prima ninsoare serioasă a toamnei în zona Sibiului și marchează un contrast puternic cu temperaturile ridicate de la începutul săptămânii.

În județ, temperaturile au scăzut brusc sub 5 grade în zonele de munte, iar vântul rece a accentuat senzația de frig.

În restul țării plouă, dar urmează o încălzire treptată

Meteorologii spun că vremea se va încălzi abia de săptămâna viitoare, urmând ca temperaturile să revină la valori normale pentru această perioadă.

„În momentul de față continuă să plouă în jumătatea estică a țării, dar treptat cerul se va degaja în sud-vest. Vremea se va îmbunătăți după acest episod de ploi intense”, a explicat Oana Păduraru, meteorolog ANM, la Digi24.

Conform acesteia, sâmbătă se va simți o ușoară încălzire. Totuși, ploile vor reveni la începutul săptămânii viitoare, deși în cantități mai reduse.

„La începutul săptămânii viitoare nu scăpăm de ploi, însă vor fi slabe cantitativ. Ne așteptăm la alternanțe termice de la o zi la alta, dar în sud temperaturile vor ajunge la 20-22 de grade”, a mai spus meteorologul.

Păltiniș, primul semnal al iernii

La peste 1.400 de metri altitudine, Păltinișul este printre primele zone din țară care se albesc la fiecare început de sezon rece. În anii trecuți, primele ninsori au fost consemnate abia la sfârșitul lunii octombrie, însă anul acesta iarna pare să fi venit mai repede ca de obicei.

Drumarii au intervenit pe DJ 106A Sibiu – Păltiniș, acolo unde mai mulți copaci au fost doborâți peste drum.