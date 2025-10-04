Ultima oră
- Șelimbărul sparge gheața: victorie la scor cu Câmpulung Muscel 22 de minute ago
- UPDATE FOTO: Accident pe A1, la ieșirea spre Cisnădie: două mașini implicate și un rănit 2 ore ago
- Imagini spectaculoase de la Păltiniș cu prima ninsoare a sezonului: vești noi de la meteorologi / foto 2 ore ago
- Un zbor Tarom din Salonic a ajuns la Sibiu în loc de București 3 ore ago
- Pană de curent uriașă la Sadu, Tălmaciu și Râul Sadului. Sute de familii nu au curent de aproape 24 de ore 3 ore ago