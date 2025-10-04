măldărășanu aprinde vestiarul înainte de meciul cu cfr: „e timpul să arătăm caracter!” / video

Într-un duel între două echipe aflate în criză, FC Hermannstadt caută surpriza duminică, de la ora 15.00, la Cluj, contra CFR-ului.

Sibienii continuă rezultatele fluctuante și între eșecurile de acasă cu Slobozia și Argeș au inserat un succes în deplasare, cu Rapid. Duminică, echipa lui Măldărășanu caută să dea lovitura și la Cluj, contra CFR-ului. Ultimul duel dintre cele două echipe a fost în finala cupei, când CFR s-a impus la Arad, scor 3-2.

Antrenorul principal al lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu le cere jucătorilor săi să aibă mai multă personalitate în jumătatea adversarilor.

”Un meci greu, contra unei echipe care suferă la fel ca și noi, care nu este acolo unde și-a propus la începutul campionatului. CFR este antrenată de un antrenor italian, poate n-a avut timp să-și pună în practică ideile, dar oricum îi cunoaște pe mulți din jucătorii din lot și e clar că o echipă bine organizată defensiv și pe faza de atac se bazează mult pe calitățile individuale, de la mijloc în sus sunt jucători foarte valoroși. Noi suferim și la nivel de joc, în anumite momente, la nivel de puncte, până la urmă asa ne doare cel mai cel mai rău, dar mergem înainte. Trebuie să fim încrezători cu toții, eu îmi doresc de la jucători o mai mare personalitate, pentru că în fiecare meci apar momente mai bune sau mai puțin bune și atunci trebuie să-ți asumi anumite situații de joc în care să poți scoate ceva. Și mă refer mai ales la jucătorii cu experiență mai mare. Probabil la meciul cu CFR, mă gândesc că gazdele se vor deschide, joacă acasă și ei au nevoie de puncte și atunci poate vom avea mai multe spații. Sper să profităm de astfel de eventuale spații, de greșeli, momentele bune trebuie la maximum fructificate, pentru că ne lipsește, din păcate, golul” a declarat tehnicianul sibienilor într-o conferință de presă susținută sâmbătă.

”Va trebui să fim foarte compacți”

Staff-ul tehnic al sibienilor se așteaptă la un duel foarte dificil, mai ales că echipa lui Mandorlini are jucători foarte buni, în frunte cu Luis Munteanu. ”Cei de la CFR nu sunt bine acum și locul în clasament arată asta. S-a schimbat antrenorul, încă n-a avut timp să-și pună în practică ideile. A revenit și Luis Munteanu, sunt câțiva jucători de calitate și de valoare care pot face diferența. Va trebui să fim foarte compacți, să comunicăm mult mai bine, pentru că și ăsta este un aspect care ne lipsește, pentru că ne putem ajuta foarte mult în anumite faze. Să sperăm că noi vom fi bine, trebuie să avem încredere, am câștigat la Rapid o echipă foarte bună. Cu șansă, e adevărat, dar acolo vedeți că după 1-1 am forțat, am arătat că vrem mai mult. Se poate întoarce un rezultat, am mai făcut-o și puteam să întoarcem și cu Argeș, însă a fost o diferență mare față de meciul cu Slobozia, când am avut foarte multe ocazii, dar de data asta, după gol, chiar nu am avut ocazii, pur și simplu am alergat în gol” a mai punctat Măldărășanu.

Din echipa sibiană lipsesc în meciul de duminică Balaure și Karo, care sunt accidentați. Meciul va fi televizat în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fanii de la Peluza Nord organizează deplasarea suporterilor sibieni la meciul de pe Stadionul ”Doctor Constantin Rădulescu”. Înscrierile se fac printr-un mesaj privat pe pagina de facebook ”Peluza Nord Sibiu” sau contactând un membru al galeriei. Nu uita tricoul negru și eșarfa acasă și hai să susținem echipa!” este mesajul dat publicității de fanii sibieni de la Peluza Nord.

FC Hermannstadt echipă probabilă: Căbuz – Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Albu, Ivanov, Jair – Neguț, Gjorgjievski.