Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu este teribil de supărat pe arbitrajele din Superliga, după ce sibienii au fost dezavantajați în mai multe meciuri din actualul sezon al Superligii.

Golul piteștenilor de pe ”Municipal”, plecat după un faul al lui Caio la apărătorul sibian Karo a umplut paharul pentru antrenorul principal al lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu. Tehnicianul a acuzat public arbitrajele, într-o conferință de presă susținută sâmbătă la Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Măldărășanu a fost savuros în timpul conferinței de presă, acuzând eroarea arbitrilor la golul argeșenilor, fază care a dus și la accidentarea lui Karo. ”În fază care a făcut diferența în meciul cu Argeș, probabil arbitrii au crezut că Karo a căzut de bătrânețe, însă el are o problemă la genunchi. Păcat că există VAR și se vede pe fază, chiar dacă atacantul atinge mingea, sunt faze în care dacă atingi mingea, dar te duci pe piciorul adversarului, este fault acolo, îi trage piciorul lui Karo. Timp de două-trei săptămâni va lipsi și dacă lucrurile nu vor merge așa cum trebuie, probabil în iarnă se va opera” a anunțat antrenorul principal al sibienilor.

”Arbitrii au tot timpul portițe”

Șeful Comisiei Centrale de Arbitraj a avut o inițiativă inedită și a chemat toți reprezentații cluburilor la o întâlnire, dar antrenorul sibienilor a anunțat că nu va da curs invitației, pentru că are treabă la echipă. Tehicianul acuză arbitrii că se acoperă unii pe alții iar ca rezultat, VAR-ul nu intervine în situații clare, pentru a nu se scade ulterior nota centralilor.

”Sunt greu de înțeles anumite lucruri, pentru că și la discuțiile pe care le-am avut cu un trimis al arbitrilor, punându-ne faze și învățând regulamentul, este clar că arbitrii tot timpul au portițe. Adică nu știi când e henț, de asta spun că situațiile sunt dificile, este la latitudinea arbitrului. Adică degeaba mergem acolo, ce să facem, că și așa noi antrenorii încercăm să stăm cu mâinile pe lângă corp, pentru că n-avem voie să gesticulând cu un cartonaș galben, dar sunt trăirile unui meci. Este greu, pentru că nimeni nu vrea să fie ajutată, dar trebuie să se arbitreze corect. Iar VAR trebuie să scoată în evidență, chiar dacă e o greșeală a unui arbitru central, pentru că mi-a spus cineva că arbitrii de multe ori se ajută unul pe altul, pentru că se scade nota și atunci când vine cel de la VAR ca arbitru central, pe urmă le reglează cumva. Nu știu dacă e așa, asta mi s-a spus și de acolo, dar este păcat” a mai spus Marius Măldărășanu.

”VAR-ul trebuie să intervină și să ajute”

Tehnicianul cere arbitrilor din cabina VAR să intervină atunci când sunt erori clare, cum a fost faza la care Karo a fost faultat de Caio, de unde a rezultat unicul gol al meciului FC Hermannstadt – FC Argeș 0-1.

”Nu le este ușor nici arbitrilor, am recunoscut că mai vorbesc cu ei înainte de meci. Ne întâlnim și e adevărat, au de luat o decizie, sunt unele faze în care VAR-ul nu poate interveni, dar când trebuie să intervii și când poți, trebuie să ajuți, pentru că important este ca nimeni să nu plece defavorizat. Trebuie să se termine meciul cu un rezultat corect, că poate ne băteau chiar dacă dădea fault la Karo, rămânea 0-0 și poate la un moment dat ne prindeau pe contraatac și se termina meciul tot cu o înfrângere. Este clar că suntem dezamăgiți, pentru că au fost câteva situații în defavoarea noastră, dar trebuie să mergem înainte. Este clar că greșim din punct de vedere al apărării, toată lumea greșește, dar acolo se vede și pe tabelă. Chiar făceam o glumă amară, unii dintre atacanții noștri nu driblează, dar driblează apărătorii. Stoica a intrat în criză în meciul cu Slobozia, s-a făcut 0-2, Karo, acum la fel, cu Argeș, avea o altă soluție. E conștient de asta și recunoaște că a greșit” a mai spus Măldărășanu.

FC Hermannstadt va juca duminică, de la ora 15.00, la Cluj, cu CFR, în etapa a 10-a a Superligii.