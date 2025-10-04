Sudul județului Sibiu se confruntă cu două întreruperi semnificative de energie electrică care afectează mai multe localități. Potrivit Distribuție Energie România, prima avarie a început vineri, 3 octombrie, la ora 19:15, și afectează zone din Râu Sadului, Sadu, Tălmaciu, Lotrioara și Cisnădie. A doua întrerupere a fost raportată sâmbătă, 4 octombrie, la ora 09:25, pentru zone din Sadu – Tocile, însă compania nu a oferit un termen estimat pentru remediere.

Prima întrerupere a fost înregistrată vineri, 3 octombrie, la ora 19:15 și afectează zone din Râu Sadului, Sadu, Tălmaciu, Lotrioara și Cisnădie. În Râu Sadului, sunt afectate străzile Beberani și Ciupari, iar în Sadu, străzile Cetății, Izvorului, Libertății, Prejbei și Uzinei. La Tălmaciu, curentul lipsește pe străzile Arinilor, Băii, Dealului, Fagului, Paltinului, Stejarului, Tălmacelului și Unirii, iar în Lotrioara este afectată strada Principală. De asemenea, întreruperea a afectat și strada Cetății din Cisnădie.

A doua întrerupere a fost raportată sâmbătă, 4 octombrie, la ora 09:25 și afectează în special zona Sadu – Tocile, inclusiv Tocilele de Jos, Tocilele de Sus, Cetății, Fagului, Gladiolelor, Liliacului, Măgurii, Mesteacănului, Narcisei, Poligonului, Sadului și Tocile. Distribuție Energie România nu a oferit un termen estimat pentru remedierea acestor avarii și transmite că echipele se află pe teren pentru identificarea cauzei, dar termenul de restabilire a energiei electrice este momentan indisponibil.

Un locuitor din Râu Sadului a declarat pentru Ora de Sibiu că au trecut peste 14 ore de când curentul a fost oprit și că nu există nicio informație concretă despre momentul în care problema va fi rezolvată.