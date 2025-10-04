razie de amploare în gara sibiu: verificări cu câini polițiști, amenzi și permise reținute / video foto

Zeci de polițiști, jandarmi și un câine de serviciu au fost prezenți, joi după-amiază, în zona gării din Sibiu, într-o amplă acțiune pentru creșterea siguranței călătorilor. În doar două ore, au fost verificate zeci de autoturisme, legitimate peste 80 de persoane și aplicate amenzi în valoare de peste 20.000 de lei.

Joi, 3 octombrie, în intervalul orar 14:00 – 16:00, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Sibiu, cu sprijinul mai multor structuri ale IPJ Sibiu, au desfășurat o acțiune cu efective mărite în zona gării din municipiu. Scopul a fost creșterea gradului de siguranță în domeniul transporturilor și combaterea faptelor ilegale din perimetrul stației CFR și al zonelor adiacente.

Potrivit IPJ Sibiu, la activitate au participat 28 de polițiști din cadrul Poliției Transporturi, Serviciului Rutier, Biroului Rutier, Serviciului de Ordine Publică și Serviciului Criminalistic – inclusiv un criminalist și un conductor de câine de serviciu. Acțiunea a fost sprijinită și de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu.

În urma verificărilor, 81 de persoane au fost legitimate, iar 41 de autoturisme controlate. Polițiștii au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 20.745 de lei, după cum urmează:

27 de sancțiuni la OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

2 sancțiuni la OUG nr. 49/2019;

6 sancțiuni la Legea nr. 38/2003;

1 avertisment la HG 301/2012.

Ca măsuri complementare, a fost reținut un permis de conducere și au fost retrase două certificate de înmatriculare. De asemenea, mai multe persoane au fost verificate, fotografiate și amprentate, fiind ulterior introduse în evidența Poliției Române.

Totodată, au fost controlate trei societăți comerciale, iar polițiștii au testat timpul de reacție al unei firme de pază prin activarea butonului de panică.

Reprezentanții IPJ Sibiu transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru a asigura menținerea unui climat de siguranță în domeniul transporturilor și prevenirea faptelor antisociale.