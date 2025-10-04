s-a deschis muzeul științei din sibiu: copiii nu vor mai vrea să plece de acolo / foto

Sibiul adaugă o nouă atracție pe harta culturală și educațională a orașului: Muzeul Științei, un spațiu inovator dedicat curiozității, jocului și învățării prin experiment. Amplasat pe strada Turda nr. 10, muzeul îi invită pe copii – dar și pe adulți – să descopere știința într-un mod practic, interactiv și captivant.

Muzeul le oferă vizitatorilor posibilitatea de a explora diverse fenomene fizice prin magneți, caleidoscoape, suflante, scripeți, aparate de rezonanță și chiar un cinematograf tip dome, toate gândite pentru a transforma învățarea într-o experiență captivantă și accesibilă.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a anunțat deschiderea muzeului și a subliniat importanța acestui proiect pentru comunitate:

„Județul Sibiu, mai bogat cu un muzeu! Pe strada Turda nr. 10 din Sibiu s-a deschis Muzeul Științei, un spațiu dedicat curiozității, jocului și învățării prin experiment. Aici, copiii (și nu numai!) descoperă știința într-un mod practic și captivant în poate cea mai surprinzătoare «sală de clasă» din oraș. Magneți, caleidoscoape, suflante, scripeți, aparate de rezonanță și chiar un cinematograf tip dome îi așteaptă pe micii exploratori pentru a înțelege fenomenele fizicii… pe înțelesul lor.”

Muzeul este rezultatul inițiativei Alinei Hoară, Paulei Hodiș și Aurei Roca, sprijinită de Ana Maria Bugneriu, directoarea executivă a Fundației Comunitare Sibiu. În luna octombrie, accesul este gratuit, oferind o oportunitate perfectă pentru familii, elevi și cadre didactice de a vizita un loc creat cu suflet pentru educația generației viitorului.