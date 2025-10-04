șelimbărul sparge gheața: victorie la scor cu câmpulung muscel

CSC Șelimbăr a reușit sâmbătă, la Cisnădie, primul succes din actualul sezon al Ligii 2, 5-0 cu Câmpulung Muscel.

Ca un fapt inedit, jocul de la Cisnădie a fost condus de o brigadă feminină, cu Iuliana Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) la centru, ajutată la linii de Mihaela Țepușă (Buzău) și Roxana Ivanov (Ploieşti).

Tudor Ivan a deschis scorul pentru Șelimbăr încă din minutul 7 și misiunea ”călăreților roșii” s-a ușurat. Cosmin Bucuroiu a adus desprinderea în minutul 10.

Tot Cosmin Bucuroiu a făcut 3-0 în minutul 37 și soarta jocului era rezolvată încă de la pauză.

Scorul a luat proporții în minutul 55, când a făcut 4-0. Șelimbărenii au mai înscris o dată în minutul 85, prin Lenghel.

S-a terminat 5-0, primul succes în acest sezon pentru echipa lui Eugen Beza, care a părăsit ultimul loc din clasament.

”Am fost foarte motivați, e o echipă foarte tânără, de asta poate uneori evoluțiile nu sunt echilibrate. Cea mai mare problemă este prezentul. Obiectivul este să rămânem în Liga 2, este cel mai greu an al echipei din Șelimbăr, de la partea financiară, am știut la ce mă înham, încă ne aflăm pe un loc dezonorant pentru carierele noastre. Noi am băgat echipa aici, noi trebuie să o scoatem, e o chestie și de orgoliu, sunt acasă, dar puțini știu condițiile grele în care lucrăm” a spus după meci antrenorul Eugen Beza.

Cu 5 puncte din 9 jocuri, CSC Șelimbăr a urcat pe locul 20, devansând pe Satu Mare și Câmpulung Muscel.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Natea, Wiktorski, S. Șerban – Ayne, Luca – Benzar, P. Petrescu, A Șerban – Bucuroiu.