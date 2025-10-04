știrea zilei la sibiu: jucător de la fc hermannstadt convocat în premieră la națională de mircea lucescu

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru (21 ani) a fost convocat în premieră de selecționerul Mircea Lucescu la echipa națională de seniori.

Sâmbătă, 4 octombrie, selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru jocurile cu Moldova și Austria. Amicalul cu Moldova se va disputa pe 9 octombrie, în timp ce jocul din preliminariile CM contra Austriei este programat pe 12 octombrie.

Fundașul de bandă de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru a strâns 10 meciuri în actualul campionat și a fost chemat în premieră la naționala de seniori. Kevin mai are selecții la naționala de tineret.

Lotul este format din 14 jucători din străinătate și alți 14 fotbaliști care evoluează în prima ligă din România:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);