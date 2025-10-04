Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a fost, în acest an, pe 3 octombrie, gazda Galei ECTN – European Cultural Tourism Network Awards 2025, un eveniment de prestigiu care a reunit participanți din 17 țări europene, sub semnul colaborării, inovației și respectului față de patrimoniul cultural.

Gala a celebrat cele mai bune destinații și proiecte de turism cultural sustenabil din Europa, punând accent pe modul în care comunitățile locale pot transforma patrimoniul într-un motor al dezvoltării durabile.

Premii pentru excelență în turismul cultural

Județul Sibiu s-a numărat printre laureați, prin proiecte care au atras atenția juriului internațional. Biertanul a fost felicitat pentru proiectul „Audio Quest”, o inițiativă originală care oferă vizitatorilor o experiență interactivă prin povești audio inspirate din istoria locului. De asemenea, Asociația Colinele Transilvaniei a fost recunoscută pentru eforturile constante în promovarea turismului responsabil, care îmbină protejarea naturii cu implicarea comunităților locale în dezvoltarea durabilă a regiunii.

Totodată, Primăria Sibiu a primit aprecieri pentru inițiativele sale de digitalizare în turism, un exemplu de bună practică ce contribuie la modernizarea modului în care patrimoniul și obiectivele turistice sunt prezentate publicului. Prin aceste proiecte, Sibiul își consolidează poziția de destinație culturală europeană de referință, unde tradiția și inovația se întâlnesc armonios.

Reprezentanții Consiliului Județean Sibiu au subliniat faptul că evenimentul confirmă rolul județului ca model de bună colaborare între instituții, comunități și organizații de profil. „Sibiul demonstrează încă o dată că este un reper în turismul cultural european – un loc unde patrimoniul este valorificat prin idei moderne și prin oameni dedicați”, au transmis aceștia.

Gala ECTN 2025 a fost nu doar o competiție a ideilor, ci și o celebrare a diversității culturale europene, arătând că viitorul turismului cultural se construiește prin parteneriate, sustenabilitate și respect față de moștenirea comună.