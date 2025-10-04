tânărul rănit în accidentul de la păltiniș, internat în stare gravă la ati

Bărbatul în vârstă de 29 de ani, accidentat în data de 4 octombrie, pe DJ 106 A, după ce un copac a căzut peste autoturismul său, se află în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Un accident grav a avut loc aseară pe DJ 106 A, în zona Păltiniș, după ce un copac a căzut peste un autoturism, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 29 de ani, din Tălmaciu, care a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul în zonă se desfășoară alternativ, fiind afectat de ninsoare și de alți copaci căzuți pe carosabil. În prezent, utilaje de deszăpezire acționează pentru degajarea drumului și reluarea circulației normale. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo.

Citeşte şi- Copac prăbușit peste o mașină pe drumul spre Păltiniș: șofer de 29 de ani, rănit grav

Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu, a declarat:

„Pacientul în vârstă de 29 de ani, accidentat aseară în drum spre Păltiniș, a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu conștient. În urma examinărilor efectuate s-a constatat că pacientul avea fracturi craniene și sângerare craniană, astfel că a fost internat la Neurochirurgie și supus unei intervenții chirurgicale. La acest moment se află la ATI, sedat, intubat și ventilat mecanic.”