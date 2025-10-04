vâtcă s-a întors cu norocul. mediașul câștigă în prelungiri la tg. cărbunești / video

La redebutul lui Cosmin Vâtcă pe bancă, ACS Mediaș 2022 a câștigat sâmbătă, la Tg. Cărbunești, scor 2-1 cu Gilortul.

Medieșenii sunt zmei în acest sezon în deplasare, unde au trei victorii din tot atâtea jocuri, dar mielușei în partidele de pe Stadionul 8 Mai, unde nu au reușit să câștige niciun meci.

Raul Orlandea a deschis scorul încă din minutul 5 pentru echipa de pe malul Târnavei Mari, dar gazdele au reușit să egaleze până la pauză. Gorjenii au avut și o bară în repriza secundă.

Cristi Pajco a dat lovitura pentru medieșeni în ultimul minut de joc și echipa lui Cosmin Vâtcă a reușit astfel trei puncte importante.

”Sunt pe jumătate fericit, am avut foarte multe greșeli, ezitări, nu e permis pentru această echipă să aibă așa frică de joc, avem jucători tehnici, cu calitate. Ne trebuie timp, să își recapete curajul și plăcerea de joc, să joace fotbal. E mai greu fizic, dar vom pune la punct toate aspectele și va fi bine. Cu siguranță vom aborda următorul meci de acasă mult mai bine decât cele anterioare. Noi ne luptm cu noi, apoi cu adversarul a spus la finalul jocului Cosmin Vâtcă pentru pagina oficială a grupării.

”A fost un teren greu, deplasare lungă, mă bucur că am avut spirit, am crezut în noi și șansa a fost de partea noastră. Gilortul nu se compară cu noi, dar terenul a echilibrat lucurile, imporant e să plecăm cu trei puncte” a afirmat și Cristi Pajco, autorul golului din finalul meciului. Vârful a dedicat succesul băiatului său.

Cu 11 puncte din 7 jocuri, ACS Mediaș și Intert Sibiu sunt la egalitate pe locurile 4-5 și anunță un duel palpinat pentru locurile de play-off.