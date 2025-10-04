zăpada grea a doborât copaci pe drumul spre păltiniș. drumarii au acționat toată noaptea

Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu, informează că în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, echipele de intervenție au acționat în cursul zilei și nopții trecute pe Drumul Județean 106A Sibiu – Păltiniș, afectat de zăpadă și arbori căzuți pe carosabil.

Potrivit datelor transmise de societate, intervențiile au început ieri, între orele 16:00 și 18:00, când s-a acționat cu două autospeciale cu lamă și trei echipaje mobile, fiind utilizate 15 tone de sare.

Drumul a fost temporar închis circulației după ce mai mulți copaci și arbuști s-au prăbușit pe carosabil sub greutatea zăpezii.

Echipele Drumuri și Poduri SA au revenit în teren la ora 20:00, continuând lucrările până în jurul orei 02:30, când drumul a fost complet degajat.

Conform informațiilor furnizate de IPJ Sibiu, circulația a fost reluată la ora 03:30.

În această dimineață, între orele 06:00 și 08:00, s-a intervenit din nou pentru îndepărtarea a încă trei arbuști căzuți și pentru împrăștierea a 8 tone de sare, astfel încât la ora redactării acestei informări drumul este deschis, iar carosabilul este umed.

Drumuri și Poduri SA Sibiu îi roagă pe participanții la trafic să circule cu atenție sporită, în special în zonele unde acționează utilajele de deszăpezire, și reamintește conducătorilor auto că autovehiculele trebuie echipate corespunzător pentru condiții de iarnă.

De asemenea, societatea subliniază importanța comunicării cu locuitorii județului și încurajează cetățenii să transmită sesizări sau informații privind starea drumurilor prin platforma online dedicată, disponibilă pe site-ul Drumuri și Poduri SA Sibiu.