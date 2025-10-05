ape tulburi la fc hermannstadt după înfrângerea cu cfr: “ne batem acolo, jos” / video

Antrenorul celor de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a remarcat teamă la jucătorii sibieni, în multe momente ale meciului de sâmbătă, de la Cluj, câștigat de CFR cu 2-1.

Măldărășanu a analizat jocul modest al lui lui FC Hermannstadt la Cluj, remarcând faptul că echipa s-a s-a apărat în fața careului lui Căbuz, fapt care a condus la inevitabilele erori în defensivă. Sibienii au condus la Cluj, dar CFR a întors rezultatul și s-a impus cu 2-1.

”A câștigat echipa mai bună, mai valoroasă, suntem realiști. Asta s-a văzut pe parcursul jocului. Au fost multe momente în care s-a văzut că avem teamă. Diferența a fost făcută de faptul că ne-am apărat foarte jos și am făcut greșeli pe care nu le putem elimina. Am avut șansa să facem 2-2, nu știu dacă era meritat, dar ar fi fost un punct meritat. E un rezultat corect, pentru o echipă mult mai valoroasă. Am început rău sezonul, chiar dacă toată lumea a spus că putem avea mai multe puncte. Asta este, suntem acolo, ne batem acolo jos” a declarat Măldărășanu, conform Digi Sport.

Tehnicianul speră ca sibienii să obțină puncte în jocurile contra echipelor din subsolul clasamentului. ”Vedeți cât de echilibrat e acest campionat, la fel ca anul trecut. Nu cred că trebuie să ne gândim că putem bate la CFR sau la alte echipe mari. Suntem realiști, pot fi scoase puncte din astfel de meciuri, dar trebuie să ne câștigăm punctele cu echipele de nivelul nostru. E adevărat că ne dezavantajează rezultatele echipelor de sub noi că s-au apropiat, dar acesta e fotbalul. Mergem înainte, nu e confortabil. Locul din clasament și punctele pe care le avem ne fac poate să ne pierdem încrederea, pentru că sunt jucători de moral. Ei au mai trecut prin situația asta, unii dintre ei au avut momente mai bune și mai rele în carieră și trebuie să își aducă aminte ce au făcut în cele mai puțin bune” a mai spus Măldărășanu.

”Sper ca Kevin să ajute naționala”

Măldărășanu a discutat și despre convocarea surprinzătoare a lui Kevin Ciubotaru la naționala de seniori. ”E un jucător bun, a făcut un meci bun și la U21, a profitat de șansa pe care a avut-o. Noi sezonul l-am început cu Stancu și el a început bine. Când a intrat Ciubotaru, a făcut-o foarte bine și i se dă încredere. A avut personalitate, chiar dacă a făcut și greșeli, el încearcă ceva. Odată cu această convocare, încrederea lui va crește. Sper să nu fie doar un ajutor din partea lui Mircea Lucescu pentru el, ci să ajute cu adevărat echipa națională”, a concluzionat Marius Măldărășanu la finalul partidei de sâmbătă, de la Cluj.

FC Hermannstadt are două eșecuri cconsecutive și a coborât pe locul 13, poziție de baraj.