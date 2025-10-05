circulație restricționată în zona sibiului – transport agabaritic de 126 de tone

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a anunțat că începând din această după-amiază, șase transporturi agabaritice vor traversa mai multe județe din țară. Unul dintre cele mai importante trasee pornește chiar din Sibiu, iar șoferii din zonă sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

Transportul care pleacă din Sibiu are o masă totală de 126,5 tone și se va deplasa pe ruta DN1 – A1 – DN68A – A1 – Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II. Din cauza dimensiunilor impresionante, vehiculul se va deplasa cu viteză redusă și va fi însoțit permanent de echipaje de poliție. Autoritățile avertizează că pot apărea temporar blocaje și restricții de circulație, mai ales la ieșirea din municipiul Sibiu și pe sectorul de autostradă A1 spre Deva.

Pe lângă transportul din Sibiu, alte cinci convoaie de mare tonaj vor circula în următoarele ore și pe alte trasee importante din țară. Printre acestea se numără rutele Port Agigea – Buzău, Negoiești – București (DNCB) și Portul Damen Galați – Cuca, unele dintre ele având o greutate care depășește 140 de tone.

Poliția Rutieră recomandă tuturor șoferilor din județul Sibiu să manifeste răbdare și prudență, mai ales pe segmentele unde se vor face manevre de depășire sau de încadrare pe benzi. „Echipajele vor asigura fluidizarea traficului, însă este posibil ca pe anumite porțiuni să apară opriri scurte și circulație alternativă pe un singur sens”, precizează reprezentanții Centrului INFOTRAFIC.

Centrul INFOTRAFIC reamintește că aceste deplasări speciale sunt programate cu avizul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar fiecare transport este însoțit de vehicule de însoțire autorizate și de polițiști rutieri.