fc hermannstadt a condus la cluj, dar pierde cu cfr. sibiul se afundă în clasament / video foto

FC Hermannstadt a deschis scorul la Cluj, dar în final a pierdut cu CFR și a coborât pe locul 13 în Superliga.

https://www.youtube.com/watch?v=LnoAST63j6g

Un grup de fani sibieni de la ”Peluza Nord” au susținut pe FC Hermannstadt la Cluj și au afișat un mesaj concludent:”Suntem cu voi, împreună trecem peste toate, luptăm pentru Sibiu cu onoare și demnitate!”.

Clujenii au început în atac, Emerllahu a tras bine din 18 metri, dar portarul sibienilor, Căbuz a intervenit.

Sibienii au deschis scorul în minutul 10, după un corner, când Dragoș Albu a reluat spectaculos cu capul pe spate, cu boltă și mingea a poposit în plasa porții gazdelor.

CFR a restabilit egalitatea în minutul 24 prin Luis Munteanu, care a punctat cu un șut bine plasat, de la 18 metri. Tot Munteanu a șutat spectaculos în final de repriză și mingea s-a oprit în bara porții lui Căbuz.

A fost 1-1 la pauză, după un joc bun de ambele părți.

Clujul a presat în startul reprizei secunde și a punctat pentru 2-1 în minutul 55 prin Emerllahu, care a scăpat singur cu portarul Căbuz și a finalizat cu o execuție frumoasă. Luis Munteanu a pasat decisiv pentru kosovar.

În minutul 61, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a încercat un șoc și a făcut 3 schimbări, intrând Neguț, Biceanu și Kujabi. FC Hermannstadt a schimbat nimic în jocul ofensiv.

Cu un sfert de oră înainte de final, Măldărășanu trage ultimele cartușe și mizează pe Stancu și Chițu. Clujenii au minge de meci, dar Korenica este blocat de defensiva sibiană.

Revenit pe gazon după 9 etape de pauză, underul Luca Stancu trage în peluză din 12 metri, după o acțiune personală construită de Nana Antwi.

S-a terminat 2-1 pentru CFR, prima victorie pentru clujeni după trei luni de secetă. În schimb, sibienii au un singur succes în ultimele patru etape.

FC Hermannstadt suferă al doilea eșec consecutiv și coboară pe loc de baraj în Superliga, cu 10 puncte din 12 jocuri. Situație care îi va da bătăi de cap antrenorului Măldărășanu în scurta pauză competițională prilejuită de jocurile naționalei.

FC HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru (Stancu 75) – Albu, Ivanov, Jair (Biceanu 61) – Gjorgjievski (Neguț 61), Buș (Chițu 75). Antrenor: Marius Măldărășanu