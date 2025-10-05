înfrângere amară pentru măgura la bistrița. cisnădia a pierdut în ultimele secunde

Măgura Cisnădie a condus tot meciul disputat duminică la Bistrița, dar a pierdut în ultimele secunde, 25-26 cu Gloria 2, în etapa a treia a Diviziei A de handbal feminin.

Venite după două victorii consecutive pe teren propriu, handbalistele de la Măgura au vizat victoria în deplasarea de la Bistrița, contra echipei ”satelit” a Gloriei.

Fetele pregătite de Alexandru Weber au început bine meciul și au condus cu 6-0 după 7 minute de joc. Măgura avea 11-5 în minutul 20 și apoi a condus la pauză cu 16-11.

Cisnădia a avut 3-4 goluri avans până în minutul 52, când tabela indica 20 – 24. Finalul de meci a aparținut însă complet Gloriei, care a remontat și a marcat golul victoriei cu câteva secunde înainte de final, câștigând cu 26-25.

Măgura este pe locul 3 în Seria a III-a din Divizia A, cu două victorii și o înfrângere.

MĂGURA: Dumitriu, Ilie – Tâmplaru 6, Toth 4, Ghinea 4, Onofrei 3, A Dina 2, Brumaru 2, Tomescu 1, Postolache.