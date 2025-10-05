FC Păltiniș Rășinari este lider în Superliga Sibu, după ce a câștigat sâmbătă în derbyul etapei, de la Bradu, scor 2-1.
Rămase singurele echipe cu punctaj maxim, ACS Bradu și Păltiniș Rășinari s-au îtâlnit în duel direct, în etapa a V-a a Superligii Sibiu.
Bradu a deschis scorul prin Alexandru Ban, iar Păltiniș Rășinari a egalat prin Cosovanu. În finalul primei părți, oaspții au ratat un penalty.
Marius Cosovanu a adus victoria lui Păltiniș Rășinari în repriza secundă. Echipa pregătită de Dragoș Năstase a rămas astfel singura cu punctaj maxim după cinci etape.
FC Agnita a câștigat lejer în deplasare, 4-0 cu Alma Sibiu. Alma rămâne singura formație fără punct.
Candidată la play-off, Voința Sibiu a câștigat și ea, 3-1 la Avrig.
Interstar Sibiu continuă revirimentul pornit după succesul suprinzător cu Agnita și a realizat scorul etapei, 11-0 cu Tălmaciu.
Clasamentul pare ”rupt” după cinci etape, cu Păltiniș Rășinari, Agnita, Bradu și Voința ca favorite pentru locurile de play-off. Ocupanta locului 5, Arsenal Sibiu nu are dreptul de a juca în play-off, pentru că nu a realizat cerința impusă de AJF, referitoare la grupele de juniori.
