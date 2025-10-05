fotbal echipa locală pe teren natural, meci de fotbal în curs, jucători în acțiune, stadion în fundal, sport, competiție sportivă, oraș sibiu, sportiv, sport de câmp, fotbal profesionist, meci amical sau oficial, performanță sportivă, suporter, stadion în aer liber, sport și recreere.
Foto: Robert Bîrsan

FC Păltiniș Rășinari este lider în Superliga Sibu, după ce a câștigat sâmbătă în derbyul etapei, de la Bradu, scor 2-1. 

Rămase singurele echipe cu punctaj  maxim, ACS Bradu și Păltiniș Rășinari s-au îtâlnit în duel direct, în etapa a V-a a Superligii Sibiu.

Bradu a deschis scorul prin Alexandru Ban, iar Păltiniș Rășinari  a egalat prin Cosovanu. În finalul primei părți, oaspții au ratat un penalty.

Marius Cosovanu a adus victoria lui Păltiniș Rășinari în repriza secundă. Echipa pregătită de Dragoș Năstase a rămas astfel singura cu punctaj maxim după cinci etape.

fotografie de meci de fotbal între echipele din sibiu, în cadrul ligii locale, evidențiind scorurile și rezultatele fiecărei partide, pentru o vizibilitate optimă în domeniul sportului și fotbalului din sibiu.

FC Agnita a câștigat lejer în deplasare, 4-0 cu Alma Sibiu.  Alma rămâne singura formație fără punct.

Candidată la play-off, Voința Sibiu a câștigat și ea, 3-1 la Avrig.

club sportiv sportiv sibiu cuantic arsenal.

Interstar Sibiu continuă revirimentul pornit după succesul suprinzător cu Agnita și a realizat scorul etapei, 11-0 cu Tălmaciu.

Clasamentul pare ”rupt” după cinci etape, cu Păltiniș Rășinari, Agnita, Bradu și Voința ca favorite pentru locurile de play-off. Ocupanta locului 5, Arsenal Sibiu nu are dreptul de a juca în play-off, pentru că nu a realizat cerința impusă de AJF, referitoare la grupele de juniori.

 

Ultima oră