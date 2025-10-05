se strică vremea în toată țara: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă pentru întreaga țară, care anunță o deteriorare accentuată a vremii începând din noaptea de duminică spre luni. Fenomenele vizate includ ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vreme rece și ninsori viscolite la munte.

Informarea este valabilă în intervalul 5 octombrie, ora 21:00 – 9 octombrie, ora 10:00, perioadă în care întreg teritoriul țării va fi afectat de fenomene meteo severe.

Potrivit ANM, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, acoperind în cursul nopții și zilelor următoare toate regiunile. Cantitățile de apă vor fi semnificative, acumulându-se 25–50 l/mp, iar local, în Muntenia, Dobrogea și Moldova, se pot înregistra 70–100 l/mp, în special între luni seară (6 octombrie) și miercuri dimineață (8 octombrie).

Ninsori și viscol la altitudini mari

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, iar în cursul zilei de marți (7 octombrie) se așteaptă ninsori viscolite și depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Această evoluție marchează prima ninsoare importantă a toamnei, iar salvamontiștii recomandă turiștilor să evite traseele montane expuse, întrucât vântul puternic și vizibilitatea redusă pot face deplasarea periculoasă.

Vântul se va intensifica în sud, est și la munte, dar și pe arii restrânse în restul țării, atingând viteze de 45–55 km/h.

În Muntenia, Dobrogea, centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor depăși frecvent 60–70 km/h, generând disconfort termic accentuat și posibile probleme în rețelele electrice.

Temperaturile vor coborî semnificativ față de valorile obișnuite pentru începutul lunii octombrie.

Meteorologii estimează maxime între 12 și 18 grade Celsius și minime între 3 și 12 grade, semn că toamna își intră pe deplin în drepturi.

În zonele montane și depresionare, nopțile vor fi reci, iar izolat se pot înregistra chiar temperaturi negative.