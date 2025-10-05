val de apeluri la salvamont în ultimele 24 de ore. sibiu, pe lista intervențiilor

În ultimele 24 de ore, Diseceratul Național Salvamont a fost din nou solicitat intens. Echipele de salvatori montani din mai multe județe ale țării au primit șapte apeluri de urgență, prin care s-a cerut intervenția lor în cazuri ce puneau în pericol viața turiștilor.

Dispeceratul Național Salvamont a fost solicitat pentru șapte intervenții de urgență în mai multe județe ale țării. Trei dintre aceste apeluri au fost pentru echipa Salvamont Gorj, care a acționat pentru a salva persoane aflate în dificultate.

Un alt apel a venit pentru Salvamont Vâlcea, iar un altul pentru Salvamont Brezoi, unde salvatorii au oferit sprijin turiștilor aflați în pericol. În județul Sibiu, echipa locală Salvamont a fost chemată pentru a interveni și a ajuta o persoană aflată în dificultate pe munte. Salvatorii au acționat prompt și profesional.

De asemenea, un apel a fost pentru Salvamont Municipiul Brașov, iar altul pentru județul Vrancea. În total, aceste intervenții au dus la salvarea a opt persoane, dintre care trei au fost transportate la spital de echipajele SAJ și SMURD.

Pe lângă apelurile de urgență, dispeceratul Salvamont România a primit 23 de apeluri de informare, în care turiștii au cerut sfaturi despre trasee montane și condițiile meteo din diferite zone ale munților.

Salvamont România recomandă tuturor turiștilor să fie prudenți și responsabili pe traseele montane. Schimbările rapide de vreme și terenul accidentat pot transforma o drumeție într-o situație periculoasă, iar echipamentul adecvat și informarea corectă sunt esențiale pentru siguranță.