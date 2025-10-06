săptămână plină la sibiu opera festival 2025: concerte și evenimente de neratat

Sibiul găzduiește în această săptămână o serie de evenimente impresionante în cadrul Sibiu Opera Festival 2025, aducând pe scenă producții de excepție și invitați din întreaga Europă.
Luni, 6 octombrie – La Traviata
Opera Maghiară din Cluj-Napoca prezintă pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu” povestea iubirii imposibile dintre Violetta și Alfredo, într-o montare rafinată semnată de Éva Gy. Tatár.
Marți, 7 octombrie
-
Conferință specială Sibiu Opera Festival 2025 – Hotel Împăratul Romanilor, ora 11:00
Un dialog despre colaborări culturale internaționale și viitorul scenei lirice europene, cu invitați din România și Italia.
-
La tragédie de Carmen
Teatro Goldoni din Livorno propune o versiune intensă a celebrei opere de Bizet, sub bagheta tânărului dirijor Alfredo Stillo și viziunea regizoarei Serena Sinigaglia.
Miercuri, 8 octombrie – Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni
O producție a Teatro Goldoni din Livorno, care aduce pe scenă povestea pasiunii și geloziei în Sicilia rurală, dirijată de Mario Menicagli.
Vineri, 10 octombrie – Don Giovanni de W.A. Mozart
O coproducție între Coro dell’Opera di Parma și Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, sub bagheta dirijorului Georgios Balatsinos. Această operă este recunoscută pentru spiritul, eleganța și dramatismul său.
Sâmbătă, 11 octombrie – Silvia de Emmerich Kálmán
Opera Națională Română din Timișoara încheie săptămâna festivalului cu o producție plină de culoare și ritm vienez, sub conducerea muzicală a maestrului Szabolcs Hermann.
🎟️ Biletele pentru spectacolele Sibiu Opera Festival 2025 sunt disponibile pe iabilet.ro.
Proiectul este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.
