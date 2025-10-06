anaf a prins 128 de companii de ride-sharing care lucrau „la negru”. prejudiciu: 175 de milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat 128 de societăți care activează în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing) și care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 175 milioane de lei, conform unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) transmis luni.

Operațiunea, demarată pe 29 septembrie, a vizat identificarea practicilor evazioniste în rândul operatorilor de transport alternativ, precum plata la negru a salariilor șoferilor și nedeclararea veniturilor. Acțiunile de control au fost declanșate ca urmare a unor analize de risc realizate de DGAF în luna septembrie, care au semnalat un risc fiscal major în acest sector.

Potrivit comunicatului ANAF, principalele practici ilegale descoperite în cadrul controalelor au fost:

Contracte de comodat fictive – șoferii își transmiteau autoturismele personale către societățile-operator fără plată, formalizând astfel înscrierea pe platformele de ride-sharing;

Plată la negru și nedeclararea veniturilor – companiile rețineau un comision de până la 15% din încasări, restul sumelor fiind transferate șoferilor, de cele mai multe ori în numerar, fără fiscalizare;

Muncă nedeclarată sau subdeclarată – majoritatea șoferilor nu erau angajați legal sau erau angajați cu normă parțială, fără ca societățile să achite contribuțiile sociale și impozitele datorate;

Omisii în evidența contabilă și fiscală – veniturile obținute de societăți nu erau înregistrate sau declarate, cauzând direct prejudiciul bugetar.

În unele cazuri, controalele au scos la iveală și nerespectarea obligației de a dota autoturismele cu aparate de marcat electronice fiscale. De exemplu, o flotă de 230 de mașini a fost identificată fără astfel de echipamente, ceea ce a dus la aplicarea unor sancțiuni ce au inclus amendă contravențională, confiscarea sumei de 1,1 milioane de lei și suspendarea activității până la dotarea mașinilor cu aparate fiscale.

Pentru recuperarea integrală a prejudiciului, DGAF a instituit măsuri asigurătorii asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și sumelor urmăribile deținute de companii.

ANAF subliniază că aceste practici evazioniste afectează atât veniturile bugetare, cât și drepturile șoferilor, care ar trebui să beneficieze de protecție socială, asigurări de sănătate și contribuții la pensie. Legislația în domeniu prevede că șoferii pot fi angajați doar legal de către operatori de transport alternativ, fie ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice care dețin autoturismul utilizat.

În contextul controalelor, ANAF recomandă șoferilor să verifice modul de desfășurare a activității și să se asigure că angajatorii își respectă obligațiile fiscale, sesizând autoritățile competente în caz de suspiciuni.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua să propună măsuri pentru combaterea muncii nedeclarate și a nedeclarării veniturilor, utilizând analize de risc avansate și instrumente digitale pentru eficientizarea identificării evaziunii fiscale și asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru operatorii onești.