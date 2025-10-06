ateliere gratuite pentru părinți la sibiu: despre somn, alăptare și echilibru emoțional

Proiectul „Călătoria Parentală – sprijin și educație pentru o familie sănătoasă”, derulat de Asociația De Poveste, este deja în plină desfășurare și aduce împreună părinți și viitori părinți din comunitatea sibiană care își doresc să crească copii sănătoși și echilibrați, într-un mediu bazat pe încredere, afecțiune și sprijin reciproc.

De la lansarea din vară și până acum, peste 30 de părinți au participat la activitățile proiectului, care includ:

👶 două ateliere de educație parentală – despre somnul copiilor și despre un stil de viață sănătos;

💛 două întâlniri de susținere emoțională, menite să le ofere părinților un spațiu sigur în care să vorbească despre provocările și bucuriile rolului de părinte;

🎨 patru întâlniri de joacă educativă, în care părinții și copiii (0–2 ani) descoperă împreună activități care stimulează dezvoltarea armonioasă, prin joacă senzorială, desen și muzică.

Pentru părinții care nu au avut cu cine să-și lase copiii în timpul atelierelor, voluntarele Asociației De Poveste au oferit sprijin prin supravegherea celor mici, astfel încât toți participanții să se poată bucura de activitățile dedicate adulților.

Următorul atelier are loc miercuri, 8 octombrie, între orele 16:00 – 18:00, și este dedicat alăptării, fiind susținut de Ștefania Sămărghițan, educatoare prenatală Lamaze și consultantă în alăptare IBCLC. Participanții vor afla informații utile despre atașarea corectă a bebelușului, poziții confortabile, beneficiile alăptării și modalități de a depăși provocările din primele luni.

Atelierul va avea loc la sediul Asociației De Poveste, iar participarea este gratuită.

Înscrierile se fac prin formularul online: https://calendly.com/contact-6hnp/2-educa-ie-cum-ne-hranim-sanatos-cu-andreea-u-clone?month=2025-10

„Călătoria Parentală” este un spațiu de învățare și conexiune, unde părinții descoperă că nu sunt singuri, că pot găsi răspunsuri, dar și sprijin real – emoțional, educațional și practic. Cei interesați pot afla informații despre următoarele întâlniri completând formularul acesta: https://forms.gle/5ZGfQHhYknQceYAz8

Proiectul „Călătoria Parentală – sprijin și educație pentru o familie sănătoasă” este derulat de Asociația De Poveste și finanțat prin fondurile strânse la Maratonul Internațional Sibiu 2025, un program al Fundației Comunitare Sibiu.