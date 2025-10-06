Șoferii care conduc vehicule în București fără ca acestea să fie înmatriculate în Capitală sau în județul Ilfov ar putea fi obligați să plătească o taxă de circulație.

Măsura este prevăzută într-un proiect ce urmează să fie reanalizat în Consiliul General al Municipiului București și are ca scop fluidizarea traficului din oraș.

Conform Adevarul.ro, consilierul general Cristian Popescu (PSD) a explicat că taxa ar viza mai multe categorii de conducători auto: cei care tranzitează Bucureștiul, cei care intră ocazional pentru diverse activități și locuitorii Capitalei care își păstrează mașinile înmatriculate în alte județe pentru a beneficia de costuri mai mici la asigurare.

„Din datele publice, Bucureștiul este tranzitat zilnic de aproximativ 1,4 milioane de mașini, iar circa 35% dintre acestea au numere din afara Bucureștiului și Ilfovului. Noile conexiuni rutiere, precum o parte din Autostrada A0 și centura extinsă la patru benzi, ar trebui să reducă tranzitul prin oraș”, a explicat Cristian Popescu

Măsura ar urma să stimuleze utilizarea parcărilor de tip park & ride și a transportului public, contribuind la reducerea congestionării traficului.

O altă categorie vizată de proiect este reprezentată de locuitorii din București care folosesc mașini înmatriculate în alte județe pentru a evita costurile mai ridicate ale asigurărilor.

„Este incorect ca cei care folosesc infrastructura Bucureștiului să nu contribuie proporțional la întreținerea ei”, a mai precizat consilierul Cristian Popescu

Valoarea propusă pentru taxa de acces ar fi de 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru o săptămână, 9,5 euro pentru o lună și 50 de euro pentru un an. Proiectul urmează să fie supus la vot, zilele următoare, în Consiliul General al Municipiului București.

Conform „Indexului de Trafic 2025”, publicat în septembrie, Bucureștiul rămâne cel mai congestionat oraș din România. Un șofer obișnuit petrece echivalentul a 12 zile lucrătoare pe an blocat în trafic. Timișoara, Cluj-Napoca și Iași ocupă următoarele locuri în clasament.

Proiectul privind introducerea taxei de circulație în București urmează să fie dezbătut public în perioada următoare.