Operatorul de salubritate SC Soma SRL va organiza în municipiul Sibiu o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, inclusiv deșeurile de echipamente electronice și electrice (DEEE). În cadrul acestei campanii – a doua de acest fel din cursul anului 2025 – deșeurile sunt ridicate, pe baza unui program împărțit pe zile, de la toate platformele publice din oraș, platforme alocate sibienilor care locuiesc la bloc.

Campania este programată să aibă loc în perioada 13 – 17 octombrie 2025. În cadrul acestei campanii, deșeurile voluminoase și cele electrice și electronice ale sibienilor din zonele de blocuri vor fi ridicate de la platformele publice, acolo unde își duc in mod uzual deșeurile, în baza unui program stabilit pe zile și cartiere.

Astfel, pentru sibienii care locuiesc în cartierele Hipodrom, deșeurile vor fi ridicate în ziua de luni, 13 octombrie. În următoarea zi, marți – 14 octombrie 2025, sunt rugați să scoată deșeurile voluminoase și DEEE lângă platformele publice de colectare sibienii din cartierele Vasile Aaron, Broscărie, Lazaret și Gușterița. Miercuri, 15 octombrie 2025, este programată ridicarea deșeurilor voluminoase din zonele Gară și Terezian, iar joi, 16 octombrie, a celor din Țiglari și Turnișor. În ultima zi lucrătoare a săptămânii, vineri, 17 octombrie, sunt rugați să își aducă deșeurile lângă platforme sibienii din cartierele Ștrand și Valea Aurie.

Program de ridicare a deșeurilor voluminoase și DEEE din zonele de blocuri Zi Cartiere Luni, 13 octombrie Hipodrom Marți, 14 octombrie Vasile Aaron, Broscărie, Lazaret, Gușterița Miercuri, 15 octombrie Gară, Terezian Joi, 16 octombrie Țiglari, Turnișor Vineri, 17 octombrie Ștrand, Valea Aurie

Care sunt deșeurile voluminoase?

Deșeurile voluminoase sunt deșeurile solide de mari dimensiuni care nu pot fi depozitate în containerele și igluurile normale de deșeuri și nu pot fi transportate de mașinile obișnuite care colectează deșeurile biodegradabile, reziduale sau reciclabile. Printre exemplele de deșeuri voluminoase care vor fi ridicate în această campanie se numără mobilierul de grădină, cel din locuințe, jucării de mari dimensiuni, elemente de stolerie, instalații de fitness, joacă sau întreținere corporală, dar și obiecte textile de mari dimensiuni.

Exemple de deșeuri vizate de această campanie:

– mobilier de grădină: scaune, mese, figurine, cuști de animale etc.;

mobilier din locuințe: dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri, lustre etc.;

– jucării de mari dimensiuni: tobogane, piscine hobby, biciclete, trotinete, tractorașe și mașinuțe de jucărie etc.;

– elemente de stolerie (confecționate de tâmplar): tocuri, uși, ferestre etc.;

– obiecte de mari dimensiuni pentru recreere/joacă/întreținere corporală: leagăne, cărucioare de copii, balansoare, mese de masaj etc.;

– obiecte textile: covoare, preșuri, carpete etc.

Deșeurile de echipamente electronice și electrice

Deșeurile de echipamente electronice și electrice reprezintă o categorie specială de deșeuri care face referire la orice echipament care se conectează la priză, are un cablu, funcționează pe baterii sau are o placă de circuit. Acest echipament devine DEEE în momentul în care se defectează iremediabil, nu mai îndeplinește funcțiile pentru care a fost creat sau pur și simplu nu mai este folositor pentru proprietarul său, arată platforma Harta Reciclării.

Exemple de deșeuri de echipamente electrice și electronice

frigidere;

mașini de spălat;

aparate radio sau tv;

telefoane mobile;

cuptoare cu microunde;

computere.

Pentru mai multe detalii și informații, sibienii sunt invitați să acceseze site-ul operatorului de salubritate, www.somasibiu.ro, sau să contacteze dispeceratul companiei, la numărul de telefon 0269 988.