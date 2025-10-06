AnimaWings va opera zboruri către Istanbul din cinci orașe din România. Deocamdată, Sibiul nu este inclus pe listă, însă conducerea aeroportului poartă discuții cu operatorul aerian.

Compania aeriană românească AnimaWings vrea să opereze zboruri din Sibiu către Istanbul (Turcia). Directorul aeroportului, Marius Gîrdea, spunea, la începutul lunii august, că au fost purtate discuții în acest sens, iar operatorul a început demersurile la Ministerul Transporturilor. Contactat de Ora de Sibiu, directorul Gîrdea a declarat că discuțiile nu au fost abandonate, ci s-au făcut pași suplimentari astfel încât în viitor sibienii să aibă un zbor direct către Istanbul.

„Așa cum am mai declarat și în trecut, momentan este autorizat zborul la nivel bilateral între România și Turcia. Noi așteptăm de la colegii de la AnimaWings să ne comunice când o să aibă capacitate, căci și la ei există această problemă de capacitate, ei la momentul acesta fiind în creștere. Să vă spun o dată fixă este greu, important este că avem în continuare discuții, nu s-a pus pauză acestui demers. Eu sper ca din sezonul de vară de anul viitor, care începe în aprilie, să fie rezolvată această situație”, a precizat Marius Gîrdea, directorul Aeroportului Internațional Sibiu.

AnimaWings a început să opereze zboruri, din 3 octombrie, către Istanbul din Timișoara și Craiova. De luna aceasta, vor exista zboruri și din București, Iași și Cluj-Napoca.