Senatul României a adoptat luni, 6 octombrie, “Legea Majoratului Digital”, menită să prioritizeze siguranța copiilor în mediul online, în fața algoritmilor.

Prim-vicepreședintelui PNL, Nicoleta Pauliuc, explică faptul că, actul normativ reprezintă un pas important pentru părinții care se confruntă cu dificultăți în gestionarea expunerii copiilor la internet. Acesta a subliniat că legea oferă părinților instrumente legale pentru a proteja minorii de abuzurile și conținutul dăunător din mediul digital.

„Nu putem lăsa algoritmii să crească generația noastră de copii. Astăzi, Senatul României a adoptat Legea Majoratului Digital – o lege care pune, pentru prima dată, siguranța copiilor înaintea algoritmilor. Este o zi importantă pentru toți părinții care au simțit neputință în fața unui ecran. Pentru mamele care au venit la mine plângând, spunând că nu mai știu cum să-și apere copilul de hărțuire online. Pentru tații care vor doar un instrument legal ca să poată spune: <Stop. Aici se oprește abuzul>”, este mesajul transmis de prim-vicepreședinte PNL, Nicoleta Pauliuc.

Conform Mediafax, copiii sub 16 ani vor putea folosi platformele online numai cu acordul părinților, care vor putea, de asemenea, să suspende sau să limiteze accesul la conturi, în scopul protejării celor mici.

Platformele digitale vor fi obligate să implementeze filtre de vârstă și măsuri reale de siguranță, pentru a preveni expunerea minorilor la conținut periculos.

Pauliuc a precizat că legea nu are rolul de a cenzura, ci de a întări autoritatea familiei și de a asigura un echilibru responsabil între libertate și protecție.

FOTO – Telefonul Copilului