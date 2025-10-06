csc șelimbăr rămâne fără punctele câștigate cu muscelul: ce se întâmplă cu echipa argeșeană

CSC 1599 Șelimbăr a reușit sâmbătă primul succes din acest sezon, 5-0 cu Muscelul Câmpulung, însă echipa argeșeană este la un pas de retragerea din competiție.

”Călăreții roșii” au luat o gură de oxigen sâmbătă, prin victoria clară reușită în disputa cu Muscelul Câmpulung, scor 5-0, după reușitele lui Ivan, Bucuroiu (3) și Lenghel. Șelimbărul ar putea rămâne însă în perioada următoare fără aceste puncte.

După eșecul drastic înregistrat de echipa sa la Șelimbăr, principalul finanțator al echipei Muscelul Câmpulung, dr. Claudiu Ciolan a anunțat că se retrage. „Nimeni nu ne-a ajutat cu un leu. Cei care vin la meciuri pe Municipal mă înjură, iar prețul biletelor li se pare scump. Atât am putut! Mă retrag și las echipa cui vrea, nu o mai susțin financiar” a afirmat Claudiu Ciolan, citat de Informația de Muscel.

Cum echipa de eșalon secund Muscelul Câmpulung este suținută financiar doar de dr. Claudiu Ciolan, fără contribuția autorităților locale, soarta acestei formații pare a fi pecetluită. Dacă finanțatorul nu se răzgândește, echipa argeșeană urmează să se retragă din competiție, iar rezultatele de până acum îi vor fi anulate. Pagina oficială a clubului argeșean anunță un amical la finele acestei săptămâni la Miercurea Ciuc, cu FK Csikszereda. Echipa Muscelul Câmpulung retrogradase sportiv din Liga 2 la finele sezonului trecut, dar Federația a invitat-o să continue, după ce alte echipe s-au retras în vară.

Știrea unei eventuale retrageri nu pică deloc bine la Șelimbăr, deoarece ”călăreții roșii” ar rămâne fără trei puncte importante în lupta pentru evitarea retrogradării. Cea mai avantajată echipă ar fi FC Bihor, care pierduse jocul din deplasare cu argeșenii.

FC Muscelul Câmpulung este ultima în clasament, cu 4 puncte din 9 jocuri. CSC Șelimbăr a urcat pe locul 20, cu 5 puncte din 9 etape.

Liga 2 este întreruptă pentru o săptămână, pentru a face loc acțiunilor loturilor naționale.