cursuri de prim ajutor de bază, avansat și pediatric pentru adulți, părinți și cadre medicale cu mensave în sibiu.

MENSAVE vă invită la cursuri de prim ajutor de bază, avansate și pediatricice, destinate adulților, cadrelor medicale și părinților! Acest curs este esențial pentru oricine dorește să fie pregătit să acționeze corect și eficient în situații de urgență, protejându-i pe cei dragi și pe colegii de muncă.

De ce este important să participați la acest curs?

Siguranța familiei: Veți învăța cum să reacționați corect în caz de accidente casnice, sufocare, arsuri sau alte urgențe.

Veți învăța cum să reacționați corect în caz de accidente casnice, sufocare, arsuri sau alte urgențe. Prim ajutor de bază: Veți dobândi cunoștințe fundamentale de prim ajutor, aplicabile în numeroase situații critice de zi cu zi.

Veți dobândi cunoștințe fundamentale de prim ajutor, aplicabile în numeroase situații critice de zi cu zi. Prim ajutor pediatric: Cursul include tehnici specializate pentru îngrijirea copiilor, inclusiv bebeluși, în caz de înec cu alimente sau alte obiecte.

Cursul include tehnici specializate pentru îngrijirea copiilor, inclusiv bebeluși, în caz de înec cu alimente sau alte obiecte. Instructori acreditați: Cursurile sunt susținute de medici ATI, pediatri, paramedici SMURD și medici de urgență, toți acreditați de Consiliul European de Resuscitare.

Cursurile sunt susținute de medici ATI, pediatri, paramedici SMURD și medici de urgență, toți acreditați de Consiliul European de Resuscitare. Manechine tehnologizate: Veți exersa pe manechine tehnologizate, care oferă feedback în timp real, asigurându-vă că tehnicile învățate sunt aplicate corect.

Veți exersa pe manechine tehnologizate, care oferă feedback în timp real, asigurându-vă că tehnicile învățate sunt aplicate corect. Contribuție la siguranța comunității: O parte din veniturile cursului va fi direcționată către proiectul defibSAVE, care are ca scop instalarea de defibrilatoare în România.

O parte din veniturile cursului va fi direcționată către proiectul defibSAVE, care are ca scop instalarea de defibrilatoare în România. Respectarea legislației: Cursul este dedicat și angajaților din firme, ajutându-i să respecte cerințele legii SSM și PSI 319/2006, art. 10, privind instruirea în prim ajutor.

Înscrierea se face online, direct pe site-ul nostru. Vizitați mensave.ro/cursuri-de-prim-ajutor pentru a vă rezerva locul și a vă asigura că sunteți pregătiți să protejați sănătatea și siguranța celor din jur!

De asemenea, ne puteți găsi și pe Facebook la pagina MENSAVE sau pe Instagram @mensave.srl.

Fii un erou! – www.mensave.ro