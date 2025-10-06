cutremur luni dimineața în românia

Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 08:03, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 71,7 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul a fost slab ca intensitate și nu a fost resimțit semnificativ de populație.
Conform INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 38 km vest de Focșani, 58 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu Gheorghe, 85 km est de Brașov, 96 km nord-est de Ploiești și 97 km sud-vest de Bârlad.
Zona seismică Vrancea este cea mai activă din România, fiind cunoscută pentru cutremurele de adâncime intermediarăcare se produc periodic. Majoritatea acestora sunt de mică intensitate, fără a provoca pagube materiale sau victime.
