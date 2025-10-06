dacia atacă piața mașinilor electrice low-cost: prototip sub 15.000 de euro / video foto

Marca low-cost a Renault, Dacia, a prezentat luni un prototip de mini-mașină electrică care ar putea costa mai puțin de 15.000 de euro, oferind o alternativă competitivă la vehiculele electrice chinezești low-cost, transmite Reuters.

Conceptul numit „Hipster” ar putea intra în producție dacă Uniunea Europeană va aproba crearea unei noi categorii de mașini mici. Prototipul are doar 3 metri lungime și cântărește mai puțin de 800 kg, fiind cea mai scurtă mașină de pe piața europeană în prezent, comparativ cu modelul T03 de la Leapmotor, care este cu 62 cm mai lung.

„Hipster este un concept al viziunii îndrăznețe a Dacia pentru mobilitate locală, accesibilă și de zi cu zi”, a declarat Katrin Adt, CEO Dacia, care a venit recent de la Mercedes-Benz. „Dacă apare oportunitatea de a-l produce în masă, suntem pregătiți”, a adăugat ea, scrie Agerpres.

Modelul ar urma să aibă o viteză maximă de aproximativ 90 km/h și o autonomie de 150 km, suficiente pentru deplasările medii zilnice, estimate de Dacia la sub 40 km, cu o viteză medie de 56 km/h. Pentru a reduce costurile, prototipul are scaune din pânză, componente electronice minime, geamuri manuale și curele pentru deschiderea ușilor în loc de mânere. Mașina ar putea fi disponibilă într-o singură culoare, gri-albastru, cea a prototipului.

Dacia și Stellantis susțin crearea unei noi categorii de mașini mici în UE, inspirată de modelele japoneze Kei Cars, care ar avea mai puține caracteristici obligatorii comparativ cu mașinile mari, în special în ceea ce privește siguranța. Potrivit susținătorilor, o mașină urbană sau suburbană poate fi sigură chiar și cu mai puține dotări, ceea ce permite reducerea semnificativă a greutății și prețului.

Potrivit datelor Dacia, prețul mediu al unei mașini noi a crescut cu 63% între 2001 și 2020, ceea ce face ca modelele mai accesibile să fie tot mai necesare în Europa. Totodată, reglementările ar impune ca vehiculul să fie produs în Europa, iar dezvoltarea modelului industrial care îl va susține este un alt aspect esențial, a declarat David Durand, director de design Dacia.