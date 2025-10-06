drumuri ca după război în prislop - oamenii nu mai pot ieși din curți: ”ne-am săturat!” / video

Locuitorii din satul Prislop, comuna Rășinari, se plâng de starea dezastruoasă a drumurilor, mai ales după ploile abundente din ultimele zile. Străzile neasfaltate s-au transformat în adevărate capcane pentru șoferi, iar luni, o mașină a rămas blocată în gropile formate.

Nemulțumirile oamenilor au atins un punct critic după ce lucrările de canalizare începute în satul Prislop au înrăutățit situația. Drumurile deja dificile au devenit aproape impracticabile, iar localnicii spun că autoritățile întârzie intervențiile, în ciuda numeroaselor sesizări.

„Trăim un coșmar aici, în satul Prislop, comuna Rășinari. E iadul pe pământ, nu altceva. Drumurile sunt pline de noroi, abia mai putem merge pe jos, iar cu mașina e o adevărată aventură în fiecare zi”, povestește o localnică revoltată.

Femeia spune că viața în sat a devenit aproape imposibilă în timpul ploilor, iar lipsa intervențiilor din partea autorităților amplifică problemele. „Copiii nu pot sta la poartă, nu pot merge curați la grădiniță sau la școală, iar noi, cei care muncim, ne chinuim să ajungem la serviciu. După fiecare ploaie, satul se transformă într-un lac de noroi și mizerie. Ne afundăm până la glezne și nu mai știm cum să ieșim din curți”, a mai spus femeia.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Aceasta acuză lipsa de implicare din partea autorităților locale: „Vara întreagă nu s-a făcut nimic, iar acum, când e frig și plouă, s-au apucat de canalizare. Au distrus tot și ne-au lăsat baltă în haos. Nimănui nu-i pasă de noi. Domnul primar Bucur Bogdan nu vine, nu vede și sincer nu cred că l-ar interesa. El n-ar putea sta nici măcar o oră în condițiile în care trăim noi de ani de zile”, spune aceasta.

Primar: „Anul viitor asfaltăm. Acum lucrăm la canalizare”

Primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, a explicat că disconfortul este temporar și legat de lucrările de canalizare aflate în desfășurare. „Acolo se lucrează la canalizare. A plouat și nu au ținut cont. Au fost puse balize, dar oamenii au intrat cu mașinile și pământul s-a lăsat. Băieții au fost să mai pună material ca să se poată circula. Nu te poți băga, oricât ai compacta terenul, dacă plouă”, a declarat primarul.

Edilul promite că, după ce se finalizează lucrările, va urma asfaltarea drumurilor. „După ce finalizăm canalizarea, estimăm că anul viitor, în prima jumătate, vom asfalta. Acum se lucrează la conducta principală”, a concluzionat acesta.

Citește și: Investiții la Prislop. Asfaltare, canalizare și rețea de gaz pentru locuitori (video)