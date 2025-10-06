fc hermannstadt zburdă în campionat: o jucătoare a marcat 5 goluri

Atacantul echipei feminine de fotbal FC Hermannstadt, Denisa Chirilă a marcat cinci goluri pentru sibience în succesul reușit la Baia Mare, scor 6-1.

Fetele de la FC Hermannstadt au reușit o victorie clară duminică, la Baia Mare, 6-1 cu ACS Fotbal Feminin, în etapa a IV-a a Ligii 2.

Denisa Chirilă a reușit nu mai puțin de cinci goluri, iar Cătălina Popa a punctat și ea o dată, în cel mai clar succes al sibiencelor din acest sezon.

Cu 7 puncte din 4 meciuri, echipa sibiană a urcat pe locul 3 în Seria 2, unde pe primele două locuri sunt Roma Florin Pădurean și Universitatea Craiova, ambele cu punctaj maxim.

Echipa pregătită de Dan Călinescu va disputa următorul joc la Cisnădie, pe 12 octombrie, cu Academia de Fotbal Florești.

Echipa Academiei de Fotbal Măgura evoluează în competițiile oficiale sub denumirea de FC Hermannstadt, în baza unui parteneriat între cele două cluburi.