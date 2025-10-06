franța, în colaps politic: premierul lecornu și-a dat demisia

Noul premier francez a demisionat, anunță luni Sky News. Sebastien Lecornu a renunțat la funcție la mai puțin de o lună de la nominalizarea sa de către președintele Franței, Emmanuel Macron. Criza politică din Franța se agravează.

Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat luni dimineață agravând criza politică din Franța. Președintele francez Emmanuel Macron i-a acceptat demisia, a anunțat Palatul Elysee.

Demisia lui Lecornu vine la câteva ore după ce el și-a prezentat cabinetul. El a fost acuzat că a păstrat mulți politicieni din fostul guvern și unii parteneri, dar și rivalii politici, au amenințat că îi vor răsturna cabinetul.

Sebastien Lecornu a fost al șaptelea prim-ministru al lui Emmanuel Macron. Reprezentanții opoziției, inclusiv cei ai extremei dreapta bine plasați în sondaje, solicită organizarea de alegeri anticipate.