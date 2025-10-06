imagini spectaculoase din tunelul poiana – cel mai lung de pe autostrada sibiu–pitești

Nouă tuneluri, cu o lungime totală de aproape 8,5 kilometri, vor fi construite pe tronsoanele Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești aflate în șantier, cu termen de finalizare estimat între 2027 și 2028. Cele trei segmente care traversează Valea Oltului și Valea Băiașului, în județele Sibiu, Vâlcea și Argeș, au o lungime totală de circa 80 de kilometri, aproximativ 10% din traseu fiind proiectat să treacă pe sub munți și dealuri, scrie Adevărul.

Tunelul Poiana – cel mai complex segment subteran

Cel mai lung tunel de pe autostradă, Tunelul Poiana, are 1,7 kilometri și face parte din Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni. Lucrările la portalurile tunelului au început, iar utilajele și echipele de muncitori pregătesc terenul pentru forajul propriu-zis.

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a precizat:

„Instalația de foraj (TMB) a intrat în teste la producător și urmează să fie transportată în România în luna octombrie. Forajul propriu-zis va începe, estimativ, în martie 2026.”

Tunelul Poiana va avea două galerii și două benzi pe sens, traversând Dealul Frăsinet între județele Vâlcea și Argeș, pentru a evita zona cu alunecări active de pe valea Poieni. Excavarea se va face simultan din ambele părți, iar lucrările vor fi împărțite în două faze: prima pentru galeria superioară și radierul temporar, iar a doua pentru radierul permanent din beton. Finalizarea este așteptată în 2027–2028.

Alte tuneluri și progresul Autostrăzii Sibiu – Pitești

Pe lângă Tunelul Poiana, alte opt tuneluri sunt planificate pe A1. Șapte vor fi construite pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu, cu o lungime de circa 31 km, iar unul la Curtea de Argeș (Secțiunea 4), de aproximativ 10 km.

Secțiunea Cornetu–Tigveni, cu o lungime de 37,5 km, include și 52 de poduri și pasaje, un ecoduct, două noduri rutiere, două spații de servicii și un centru de întreținere. Lucrările pentru tronsonul Boița–Cornetu sunt complicate de prezența faliilor și a rocii instabile, în timp ce tunelul de la Curtea de Argeș a fost forat complet în primăvara acestui an.

Autostrada Sibiu – Pitești, parte a A1 Nădlac–București, are o lungime totală de 122 km (fără centura Sibiului) și va asigura conexiunea Est–Vest între Constanța și Nădlac. Până în prezent, au fost deschise traficului Secțiunea 1 Sibiu–Boița (14 km) și Secțiunea 5 Curtea de Argeș–Pitești (30 km). Restul tronsonelor, aflate în mare parte în Defileul Oltului, vor fi finalizate până în 2028.