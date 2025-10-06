Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea unei noi serii de inițiative dedicate prevenirii violenței în unitățile de învățământ, continuând programul „Împreună prindem curaj”, desfășurat în perioada 15 octombrie – 15 decembrie 2025.

Peste 1,9 milioane de lei vor fi distribuiți școlilor prin intermediul inspectoratelor școlare, fondurile fiind asigurate din mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității. Fondurile vor fi folosite pentru organizarea de activități educative, campanii de conștientizare și intervenții punctuale menite să reducă riscul de violență și infracționalitate în rândul elevilor.

Ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a atras atenția asupra necesității unei abordări coerente și integrate a acestui fenomen.

„Este esențial ca violența din mediul educațional să fie tratată ca o chestiune prioritară. Abordăm fenomenul din mai multe direcții: prevenție în școli, implicarea părinților și a comunității, precum și sprijin specializat pentru cazurile deja identificate. Continuarea acestui program reflectă angajamentul nostru de a construi un mediu educațional sigur și incluziv.”

Toate unitățile de învățământ se pot înscrie pentru a beneficia de finanțare, printr-un proces de selecție coordonat de Centrele Județene și Municipale de Resurse și Asistență Educațională.

Informații complete despre program sunt disponibile pe site-ul oficial al Ministerului Educației: edu.ro.