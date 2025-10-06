Săptămâna aceasta, Asociația Prietenii Mocăniței a fost gazda echipei emisiunii „Poftiți pe la noi”, difuzată de Antena 1, care a ales pitoreasca Vale a Hârtibaciului drept loc de filmare pentru episodul de final al noului sezon.

Filmările s-au desfășurat în gara Cornățel și în vagoanele mocăniței, iar gazdele sibiene au primit cu bucurie vizita echipei conduse de Nea Marin, care, alături de vedetele emisiunii, a luat parte la o serie de activități inspirate din viața și tradițiile locale.

Vedetele show-ului au construit mobilierul pentru scena de final a sezonului, s-au plimbat cu mocănița pe traseul dintre Cornățel și Hosman, au oprit la stâna lui Nea Ionică pentru o degustare autentică de mămăligă cu brânză și au fost întâmpinați la peronul gării din Hosman de Lolele din Agnita, personajele tradiționale care dau culoare și identitate comunității de pe Valea Hârtibaciului.

În ciuda vremii capricioase, echipa de filmare și invitații s-au adaptat cu profesionalism. Ploaia torențială a împiedicat realizarea unor scene din scenariu, dar întreaga echipă a continuat filmările, reușind să păstreze atmosfera caldă și autentică specifică emisiunii.

Seara s-a încheiat cu o cină festivă în gara Cornățel, moment care va marca finalul sezonului în episodul ce urmează să fie difuzat în primăvara anului 2026.

„Ne-a făcut plăcere să îi avem alături pentru o seară și abia așteptăm să ne vedem la televizor la primăvară!”, au transmis reprezentanții Asociației Prietenii Mocăniței.

Proiectul aduce încă o dată în prim-plan frumusețea mocăniței sibiene, a peisajelor de pe Valea Hârtibaciului și a tradițiilor locale, care devin astfel cunoscute publicului larg din întreaga țară.