Președintele României, Nicușor Dan, a semnat recent numirile mai multor consilieri prezidențiali de stat și onorifici, care își vor prelua atribuțiile începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru profesionalism, responsabilitate și loialitate față de instituție. „Administrația Prezidențială anunță că mai multe poziții cheie au fost ocupate începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025”, se arată în comunicat, relatează Mediafax.

Printre principalele numiri se numără:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică

Andreea Miu – conducerea Secretariatului General al Administrației Prezidențiale

Alți consilieri numiți includ Valentin Naumescu pentru afaceri europene, Cosmin Soare pe probleme constituționale, Ramona Dinu pentru guvernanță corporativă și turism, Ștefania Simion pentru mediu, Diana Punga pentru relația cu societatea civilă, Cristian Roșu pentru relații publice și Roxana Butnaru la Cancelaria Ordinelor.

Președintele României le-a transmis noilor consilieri urări de succes și și-a exprimat încrederea că aceștia vor contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării.