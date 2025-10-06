Comisia pentru sistematizarea circulației a avizat noi lucrări pe domeniul public, pentru reabilitarea rețelelor de utilități, prin avize stabilindu-se modalitatea de gestionare a traficului în zona lucrărilor, inclusiv semnalizarea pe care constructorii sunt obligați să o instaleze pentru a informa cetățenii și pentru a dirija traficul. În următoarea perioadă constructorii angajați de companiile de utilități sau de beneficiari privați vor interveni în următoarele locații:

În perioada 8 octombrie – 15 noiembrie, în zona Spitalului Militar, se vor executa lucrări pentru alimentarea cu energie electrică a noului bloc chirurgical politraumă. Intervențiile se vor desfășura sub trafic, pe traseul: Pasajul Spitalului (în zona de parcare) – B-dul Victoriei (pe trotuarul dinspre Parc) – str. Gh. Șoima (zona de parcare) – str. M. Hochmeister (pe trotuar).

Pe b-dul C. Coposu, în perioada 8-23 octombrie se vor efectua refaceri pe carosabil și pe trotuar, în urma lucrărilor la rețeaua de gaz. Vor fi închise consecutiv circulației tronsoane scurte de pe prima bandă a bulevardului, între trecerea de pietoni din fața Maternității și trecerea pentru pietoni semaforizată de la intrarea auto în Spital. Refacerile la intersecția cu str. Independenței se vor efectua pe două tronsoane, sub trafic, prin crearea unui culoar de trecere pentru autovehicule. În ceea ce privește circulația pe trotuarele pe care se va lucra, pietonii vor fi direcționați să utilizeze trotuarul de pe cealaltă parte a străzii.

Pe str. Turda, în perioada 8-31 octombrie, se va monta o linie electrică în subteran. Lucrările se vor efectua sub trafic, cu devierea traficului prin zona de parcare.

Pe Aleea Buia, între str. Oituz și zona de blocuri, în perioada 9-15 octombrie se vor continua lucrările de înlocuire a conductei de gaz. Traversarea străzii Oituz la intersecția cu str. Aleea Buia, se va efectua sub trafic, iar cele de pe strada Aleea Buia vor necesita închiderea traficului rutier în zilele de 9 și 10 octombrie în intervalul orar 18:00-7:00. Locurile de parcare se vor elibera pe rând, pe fiecare porțiune scurtă pe care se lucrează.

În perioada 10 octombrie – 15 noiembrie, pe str. Frigoriferului, se va realiza o rețea de canalizare pluvială, beneficiarul fiind SC Scandia România. Lucrările se vor executa în carosabil pe o lungime de 30 m, de la intersecția cu Calea Turnișorului. Pentru siguranță, traficul rutier va fi închis pe str. Frigoriferului în perioada 10 octombrie, ora 09.00 – 11 octombrie, ora 24.00. Apoi lucrările vor continua în zona de parcare pe o distanță de 160 m.

Pe str. Lacul Binder, în perioada 13-24 octombrie, se va extinde conducta de gaz. Lucrările se vor executa în carosabil, pe porțiuni mai scurte. Nu va fi necesară închiderea traficului, dar acesta va fi deviat pe cealaltă bandă.

Pe str. Monaco, se va interveni în carosabil în perioada 13-27 octombrie, pe o porțiune de doar 10 m, sub trafic. Scopul este modificarea traseului conductei de gaz spre autobaza Tursib.

Din 13 octombrie încep lucrările de consolidare și extindere a sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu de pe str. V. Cârlova. Acestea se vor efectua fără închiderea traficului, însă parcarea din fața sediului ISU va fi indisponibilă până la finalizarea lucrărilor, prevăzută în aprilie 2027. Și traficul pietonal va fi deviat de pe trotuarul din fața sediului, urmând să se amenajeze o trecere de pietoni la capătul parcării dinspre str. Transilvania.