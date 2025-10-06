Deși mai este mai mult de o lună până la deschiderea oficială, meșterii artizani din toată țara lucrează deja de zor pentru Târgul de Crăciun din Sibiu.

Pregătirile au început încă din luna mai, iar acum sunt în plină desfășurare. Pentru expozanți, participarea la cel mai vizitat târg de Crăciun din România înseamnă un efort logistic considerabil — timp de peste 50 de zile trebuie să fie pregătiți cu stocuri suficiente pentru mii de vizitatori.

„Avem o cerere dublă față de locurile disponibile, iar selecția se face strict pe criterii de calitate”, spune Andrei Drăgan Răduleț, președintele Asociației Events For Tourism, organizatorul evenimentului.

„Faptul că expozanții au timp din luna mai să se pregătească face diferența. Mulți dintre ei nu ar putea participa fără acest răgaz de producție și organizare”, adaugă acesta.

Pentru ediția din 2025, Târgul de Crăciun promite o ofertă mai bogată ca oricând: de la bijuterii cu pietre semiprețioase, lumânări parfumate, obiecte din ceramică și lemn, până la caciuli din blană, papuci de casă, produse tradiționale și decorațiuni de sezon.

Organizatorii spun că anul acesta accentul se pune pe diversitate și accesibilitate, astfel încât vizitatorii să găsească cadouri potrivite pentru orice vârstă și buget.

„De la coronițe decorative până la ciocolată caldă artizanală – vrem ca oricine vine în Piața Mare să simtă bucuria Crăciunului, indiferent de vârstă”, transmit organizatorii.

Expozanți vechi și noi, pregătiți pentru o nouă ediție

Unii meșteri vin la Sibiu de peste 10 sau chiar 15 ani, atrași de atmosfera unică și de publicul cald.

„Am venit prima dată în 2021 și de atunci nu mai lipsim. Chiar dacă avem târguri și în alte orașe, Sibiu e special – merită tot efortul. Oamenii sunt veseli, iar produsul nostru, ciocolata caldă, e mereu un succes”, spune unul dintre expozanți.

Târgul de Crăciun din Sibiu va fi deschis între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, în Piața Mare.

Zeci de căsuțe de lemn, lumini spectaculoase, miros de scorțișoară și vin fiert, colinde și concerte – toate vor transforma din nou centrul orașului într-un loc magic, unde meșteșugul românesc se întâlnește cu spiritul sărbătorilor.