Parchetul General a confirmat începerea urmăririi penale împotriva europarlamentarei Diana Șoșoacă, sub acuzația a 11 infracțiuni.

Procurorul de caz de la Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus continuarea investigațiilor, incluzând între infracțiunile cercetate:

patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal

patru fapte de promovare publică a cultului persoanelor condamnate pentru genocid contra umanității și crime de război, precum și promovarea de idei sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe

promovarea publică de idei antisemite

negarea, contestarea sau minimalizarea efectelor Holocaustului

ultraj

În paralel, procurorul general a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, pentru a permite desfășurarea completă a urmăririi penale.

Investigația vizează, printre altele, un incident din urmă cu patru ani, când jurnaliști italieni au acuzat-o pe europarlamentară că i-ar fi sechestrat. Diana Șoșoacă a respins acuzațiile în declarații publice, însă la audierile oficiale a invocat dreptul la tăcere și a cerut acces la întregul dosar pentru a analiza probele și faptele care i se reproșează.

În ziua prezentării la Parchet, Diana Șoșoacă a fost întâmpinată de câțiva susținători care au afișat pancarte și steaguri, exprimându-și solidaritatea. Ea le-a transmis că va cere o copie a dosarului și va depune sesizări internaționale pentru a denunța ceea ce consideră a fi abuzuri ale autorităților.

Aceasta a acuzat acțiunile Parchetului ca o încercare de execuție politică, susținând că nu este vinovată de acuzațiile formulat. De-a lungul carierei, Diana Șoșoacă a fost implicată în mai multe controverse, inclusiv pentru promovarea cultului unor lideri istorici controversați, aspecte documentate și anchetate de Parchet.

FOTO – Alexandru Dobre