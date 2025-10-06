Parchetul General a confirmat începerea urmăririi penale împotriva europarlamentarei Diana Șoșoacă, sub acuzația a 11 infracțiuni.
Procurorul de caz de la Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus continuarea investigațiilor, incluzând între infracțiunile cercetate:
- patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal
- patru fapte de promovare publică a cultului persoanelor condamnate pentru genocid contra umanității și crime de război, precum și promovarea de idei sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe
- promovarea publică de idei antisemite
- negarea, contestarea sau minimalizarea efectelor Holocaustului
- ultraj
În paralel, procurorul general a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, pentru a permite desfășurarea completă a urmăririi penale.
Investigația vizează, printre altele, un incident din urmă cu patru ani, când jurnaliști italieni au acuzat-o pe europarlamentară că i-ar fi sechestrat. Diana Șoșoacă a respins acuzațiile în declarații publice, însă la audierile oficiale a invocat dreptul la tăcere și a cerut acces la întregul dosar pentru a analiza probele și faptele care i se reproșează.
În ziua prezentării la Parchet, Diana Șoșoacă a fost întâmpinată de câțiva susținători care au afișat pancarte și steaguri, exprimându-și solidaritatea. Ea le-a transmis că va cere o copie a dosarului și va depune sesizări internaționale pentru a denunța ceea ce consideră a fi abuzuri ale autorităților.
Aceasta a acuzat acțiunile Parchetului ca o încercare de execuție politică, susținând că nu este vinovată de acuzațiile formulat. De-a lungul carierei, Diana Șoșoacă a fost implicată în mai multe controverse, inclusiv pentru promovarea cultului unor lideri istorici controversați, aspecte documentate și anchetate de Parchet.
FOTO – Alexandru Dobre
