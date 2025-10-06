povestea lui kevin ciubotaru - a început fotbalul la roma, evoluează la sibiu și acum joacă pentru românia: ”e o bucurie imensă” / video

Convocat în premieră la Echipa Națională de seniori, fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru (21 ani) își propune să se bucure cât mai mult de primul contact cu ”tricolorii”.

România va juca va juca cu Moldova (amical, 9 octombrie) și cu Austria (preliminarii CM 2026, 12 octombrie), iar Kevin Ciubotaru sper să debuteze la naționala de seniori. Fundașul stânga a impresionat în cele 10 jocuri de Superliga pentru sibieni în acest sezon și a devenit deja o țintă pentru FCSB în iarnă. În plus, Kevin a debutat în luna septembrie și la naționala de tineret, care a câștigat jocul din San Marino.

Jucătorul Sibiului va da totul la antrenamentele conduse de Mircea Lucescu și speră să primească minute și la meciurile naționalei. ”Am primit vestea convocării de la Mister Măldărășanu, a fost o mare bucurie, de mic aveam acest vis, de a ajunge la echipa națională și este o mare mândrie pentru mine și familia mea. Poate familia se bucură și mai mult decât mine, eu încă nu realizez, dar încerc să fructific această ocazie. Încerc să mă bucur cât mai mult de prima experiență la națională, o să dau tot ce pot la antrenamente, la fel și la meci, dacă domnul Lucescu îmi va da minute. Îmi propun să învăț cât mai multe de la jucători și de la selecționer” a spus Kevin Ciubotaru pentru siteul oficial al FRF.

Jucătorul lui FC Hermannstadt s-a născut la Roma, acolo unde a făcut primii pași în fotbal. ”M-am născut la Roma, am trăit într-un orășel micuț, Ciampino, acolo am început fotbalul la 8 ani, tatăl meu a fost și el pasionat de fotbal, avea o echipă de români acolo, în Italia. Am mei aveau gândul să se mute în Canada, de asta mi-au pus numele Kevin, cu gândul că vom trăi acolo”.

Familia Ciubotaru a părăsit Italia în 2013 și s-a întors în Austria, unde a continuat proiectul. Astfel, din 2014, în Viena s-a înființat gruparea SC Dacica Wien. Keevin a evoluat la juniorii de la Rapid Viena, Austria XIII, Admira Wacker și TWL Elektra, apoi o experiență în Anglia, unde tatăl său și-a deschis recent o agenție de security.

”Sibiul a fost o alegere foarte bună”

Alegerea de a veni la Sibiu a fost una foarte inspirată pentru Kevin, chiar dacă sezonul trecut a fost împrumutat la Liga 2, la Unirea Ungheni.

”Ne-am mutat în România, unde era o oportunitate bună să fac pasul spre echipa mare, să joc în fotbalul de seniori, Sibiul a fost o alegere foarte bună din punct de vedere sportiv, ca să pot să cresc ca persoană și ca jucător. În Scoția erau foarte stricți pe partea fizică, e campionat destul de solicitant, acolo am învățat cât contează să fiu bine fizic, la fel în Anglia se punea accentul. Sunt un jucător care își dorește mult să ajungă la un nivel înalt, cu muncă și perseverență se poate ajunge oriunde” a mai declarat Ciubotaru.

Daniel Niculae: ”Kevin are calități fantastice”

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae pariază și el pe viitorul lui Kevin Ciubotaru.

„Știam ce calități are și pe cine ne bazăm. El a fost în lotul echipei noastre și în sezoanele precedente, dar acum s-a maturizat și, din punctul meu de vedere, va fi următorul fundaș stânga al echipei naționale. În cel mai scurt timp! 100%! Are niște calități fantastice, se pliază imediat pe ceea ce-i cere antrenorul. Ați văzut în primele 10 etape. Dacă ar fi fost un meci sau două, am fi vorbit poate de o perioadă scurtă, dar sunt 10 meciuri” a declarat Daniel Niculae.