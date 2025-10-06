primăria sibiu vinde mașinile abandonate prin oraș: 34 de vehicule scoase la licitație

Primăria Sibiu, prin Serviciul Public de Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, scoate la vânzare 34 de mașini abandonate sau fără stăpân, care au intrat în proprietatea municipiului.

Selecția de oferte va avea loc în data de 20 octombrie 2025, la ora 10:00, la sediul instituției din Piața Mică nr. 22.

Prețul de pornire este de 0,70 lei pe kilogram, iar ofertele sub această valoare nu vor fi luate în considerare.

La procedură se pot înscrie operatori economici autorizați care desfășoară activități de colectare sau tratare a vehiculelor scoase din uz (V.S.U.).

Aceștia trebuie să dețină autorizație de mediu valabilă pentru anul 2025 și să depună toate documentele cerute în termenul stabilit.

Înscrierile se fac între 6 și 17 octombrie 2025, până la ora 12:30, la sediul Serviciului de Salubrizare din Piața Mică.

Caietul de sarcini poate fi solicitat în format tipărit sau electronic, printr-o cerere transmisă instituției.

Cei interesați pot vedea vehiculele scoase la vânzare în zilele de 8 și 9 octombrie, între orele 12:00 – 13:00, împreună cu reprezentanți ai Serviciului Public.

Participanții trebuie să trimită o solicitare scrisă cu cel puțin 24 de ore înainte de data vizionării.