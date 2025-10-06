Direcția de Sănătate Publică Sibiu deschide marți 07.10.2025, primul centru de vaccinare anti-HPV din județ. Acesta va funcționa la sediul instituției, de pe strada Gheorghe Barițiu nr. 3, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Pentru a beneficia de imunizare, doritorii trebuie să obțină o prescripție medicală (rețetă) pentru vaccinul anti-HPV. Aceasta poate fi emisă de către orice medic aflat în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. Cu rețeta astfel obținută, beneficiarul merge în oricare dintre farmaciile cu circuit deschis din județ, obține serul imunizant, iar cu acesta poate veni la sediul DSP Sibiu pentru administrare.

Administrarea vaccinului poate fi făcută și de către medicii de familie, medicii epidemiologi sau infecționiști, medicii pediatrii, dar și de către cei care au atestat de vaccinologie.

Reamintim faptul că, tinerii, fete și băieți cu vârste cuprinse între 11-26 de ani beneficiază gratuit de vaccinare anti-HPV. De asemenea, femeile cu vârste de până în 45 de ani beneficiază de compensare 50% din prețul total al vaccinului.