Organizat între 1 și 3 octombrie a.c. la Timișoara, Târgul Internațional RoEnergy 2025 a reunit producători, proiectanți, cercetători, furnizori de soluții și reprezentanți ai instituțiilor publice, în jurul unui domeniu de interes: energia verde.

Dialogul pe marginea țintelor asumate de România în privința reducerii consumului de energie din surse convenționale și creșterea capacităților verzi de producție a fost unul constructiv, Consiliul Județean Sibiu numărându-se printre administrațiile publice care investesc constant în eficientizare energetică și producția de energie din surse sustenabile.

În acest moment, Consiliul Județean Sibiu derulează proiecte în valoare de peste 160 milioane lei finanțate prin Programul Regional Centru (REGIO) 2021 – 2027. Acestea sunt aflate în diferite stadii de implementare la Sala Transilvania, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, fiecare urmărind eficientizarea energetică a clădirilor și instalarea de sisteme de producere a energiei verzi.

Lor li se adaugă alte investiții vizând tranziția spre un mediu sustenabil: transport electric pentru elevii navetiști, construcția unui parc fotovoltaic sau digitalizarea proceselor medicale din trei cele mai mari spitale ale județului Sibiu.

Pe lângă numeroase investiții, Consiliul Județean Sibiu a realizat și două strategii și planuri de acțiune privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca, precum și un proiect despre „Energie regenerabilă și eficiență energetică – pentru dezvoltarea durabilă în județul Sibiu” la care au participat aproape 1.500 de cetățeni, 150 de specialiști, dar și studenți și elevi. Ambele proiecte au contribuit direct la creșterea gradului de conștientizare privind soluțiile de energie regenerabilă și eficiență energetică, pentru un mediu mai curat și o dezvoltare durabilă a comunității.

La evenimentul „RoEnergy”, Consiliul Județean Sibiu a fost prezent nu doar cu proiectele sale în domeniul energiei durabile, ci și cu macheta „căsuța smart” realizată de studenții de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Aceasta a fost dezvoltată în cadrul unui proiect comun și reprezintă un exemplu practic de inovație și aplicare a soluțiilor de eficiență energetică și energie regenerabilă.