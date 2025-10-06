proiectele din sadu, afectate de noile măsuri de reformă: primarul explică ce se întâmplă

Administrația comunei Sadu informează cetățenii despre stadiul proiectelor de investiții locale, în contextul măsurilor adoptate de Guvern prin pachetele de reformă și prevederile actelor normative OUG nr. 52/2025 și OUG nr. 50/2025, care reglementează măsurile fiscal-bugetare și finanțarea lucrărilor de investiții din programele naționale și europene.
Proiecte în desfășurare și conform graficului
Primăria comunei Sadu anunță că următoarele proiecte continuă conform graficului stabilit:
-
Creșterea eficienței energetice pentru clădirile publice – lucrările se desfășoară conform planului fizic și valoric;
-
Centrala fotovoltaică – finanțată prin Fondul pentru Modernizare, va fi finalizată în perioada următoare;
-
Pista de biciclete „Traseul Mocăniței” – lucrările continuă în funcție de resursele disponibile;
-
Extinderea rețelei electrice de joasă tensiune pentru zona Valea Morii – proiectul se derulează conform calendarului;
-
Transportul metropolitan – va fi implementat odată cu finalizarea stației de încărcare pantograf și a noilor stații de autobuz.
Lucrări cu evoluție parțială sau sistate
Proiectele derulate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” întâmpină unele întârzieri:
-
Extinderea rețelei de canalizare și a stațiilor de pompare, precum și creșterea capacității stației de epurare:
-
Refacerea stratului asfaltic pe DJ 106 C va continua până la final;
-
Lucrările de canal colector și branșamente pe străzile Curatele și Cartierul Tineretului vor fi sistate temporar.
-
Lucrări amânate
Din cauza restricțiilor bugetare stabilite prin OUG nr. 52/2025, unele proiecte au fost amânate:
-
Extinderea rețelelor de gaze în Cartierul Tocile – va începe în 2026, odată cu deschiderea sursei de finanțare;
-
Construcția grădiniței cu program prelungit – partea finanțată de la bugetul de stat este sistată, însă lucrările finanțate din bugetul local vor continua.
Asigurarea continuității investițiilor
Administrația comunei Sadu precizează că depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea proiectelor esențiale, folosind atât fonduri europene, cât și resurse locale. Primarul Valentin Ivan mulțumește locuitorilor pentru înțelegere și sprijin și subliniază că investițiile vizează transformarea comunei Sadu într-o comunitate modernă și apropiată de oameni.
Ultima oră
- Proiectele din Sadu, afectate de noile măsuri de reformă: primarul explică ce se întâmplă 4 secunde ago
- Imagini spectaculoase din Tunelul Poiana – cel mai lung de pe Autostrada Sibiu–Pitești 2 minute ago
- Franța, în colaps politic: premierul Lecornu și-a dat demisia 18 minute ago
- Noutăți despre Târgul de Crăciun din Sibiu: expozanții se pregătesc pentru cea mai frumoasă ediție de până acum 49 de minute ago
- Proiectele de eficientizare energetică ale Consiliului Județean Sibiu – modele de bună practică la Târgul Internațional RoEnergy / foto 55 de minute ago